Zum Gedenken «Kameradschaftlich und pflichtbewusst»: Das Haus Holzenstein und weitere nehmen Abschied von Bruno Stacher Mitte Oktober ist der Oberthurgauer Bruno Stacher im Zuge einer Vorerkrankung verstorben. Der Kassier und das Vorstandsmitglied des Alters- und Pflegeheims Haus Holzenstein bleibt sehr vielen in guter Erinnerung. Ein paar Worte zu seinem Gedenken.

Bruno Stacher. PD

Bruno Stacher war langjähriger Kassier und Vorstandsmitglied im Alters- und Pflegeheim Haus Holzenstein. Im Herbst 1974 hat Bruno Stacher auf Anfrage des damaligen Aufsichtsratspräsidenten der Raiffeisenbank Romanshorn, Ernst Fischer-Etter, das Amt des Kassiers innert eines Tages übernommen und bis Mitte 2016, somit während über vierzig Jahren, innegehabt. Die ehemalige Alterssiedlung respektive das heutige Alters- und Pflegeheim Haus Holzenstein lag Bruno Stacher sehr am Herzen. Er hat diese Institution und seine Aufgabe geliebt und gepflegt und das stetige Wachstum und die Weiterentwicklung mit grosser Freude und Genugtuung mitgestaltet und wahrgenommen. Während seiner langen Amtszeit arbeitete er mit drei Präsidenten und vier Geschäftsführern kollegial und kameradschaftlich zusammen und keine Arbeit war ihm zu viel.

Bei Übernahme des Kassieramtes war er für eine Bilanzsumme von knapp zwei Millionen Franken verantwortlich und bei Übergabe der Funktion betrug diese bereits 13.5 Millionen Franken! Bruno Stacher hat die Buchhaltung immer im Nebenamt von zu Hause aus geführt, in den letzten Jahren über direkten Zugriff via Internet. Dabei kannte er keine Büro- oder Ruhezeiten. Die Pflichterfüllung hatte für ihn oberste Priorität. Selbst als er nach einer schweren Operation in der Rehaklinik Mammern zur Erholung war, unterbrach er diesen Aufenthalt für einen Tag, um nach Romanshorn zu fahren und die Gehälter des Personals auszulösen. Vor wenigen Wochen nahm er an der ausserordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft teil und liess sich vom anwesenden Architekten die Pläne für die Erweiterung des Speisesaals und die Modernisierung der Küche persönlich erklären und gab dabei seiner grossen Freude über einen weiteren Entwicklungsschritt «seines Hauses» Ausdruck. Leider kann er nun dieses Bauvorhaben nicht mehr mitverfolgen.

Mitte Oktober erreichte uns die traurige Nachricht, dass Bruno Stacher unerwartet schnell von uns gegangen ist. Trotz des Wissens um seine Vorerkrankung wurden wir vom Hinschied von Bruno Stacher überrascht. Wir sind tief betroffen und traurig. Die Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Haus Holzenstein hat ihm viel zu verdanken. Wir werden Bruno Stacher in bester Erinnerung behalten. Seiner Lebensgefährtin und der Trauerfamilie wünschen wir in dieser schweren Zeit des Abschiedes alles Gute und viel Kraft.