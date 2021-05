Zum Gedenken Eine fröhliche, tiefe Stimme ist verstummt Der ehemalige Thurgauer Zivilstandsinspektor Josef «Sepp» Wiesli hinterliess seine Spuren in der Kirche, der Studentenverbindung und im öffentlichen Leben des Kantons Thurgau.

Josef «Sepp» Wiesli (1928–2021). Bild: PD

«Mer lebed jo nüme so lang, em 19. Mai isch de Weltundergang . . .». Dieser Refrain verhallt in unsern Ohren. Wir denken an die unzähligen gemütlichen Stunden, wenn Josef Wiesli mit seiner kräftigen Bassstimme zu diesem Refrain ansetzte und immer wieder ein neues Lumpen- oder Studentenlied anfügte, angefangen beim «Hüaho, alter Schimmel, hüaho» über «Là-haut sur la montagne» bis zum rührseligen «Munotsglöcklein». Ich bin sicher, er hätte Freude, wenn wir diesen Gassenhauer jetzt singen würden, und er es dann hören könnte. Sepp Wieslis Lebenskreis hat sich nach fast 93 Jahren am 7. März 2021 geschlossen.

Josef Wiesli – jedermann kannte ihn nur mit dem Vornamen Sepp – war ein geselliger Mensch. Bis ins hohe Alter konnte er seine Mitmenschen hervorragend unterhalten. Den Schalk in seinen Augen werden wir vermissen. Obwohl ihn die körperlichen Altersbeschwerden immer mehr zu einem gebrechlichen Mann machten, war sein Geist noch frisch und präsent. Er brachte uns mit seinen Geschichten, die er wohl nicht immer ganz wahrheitsgetreu, aber charmant ausschmücken konnte, zum Schmunzeln und Lachen.

Jugendjahre in Weinfelden

Am 27. Mai 1928 erblickte Sepp Wiesli als Ältester von insgesamt neun Geschwistern das Licht der Welt. In Weinfelden wuchs er auf und besuchte dort die Schule. Nach der Primarschule wechselte er ins Gymnasium nach Immensee. Die Matura Typus A mit Griechisch und Latein legte er in Fribourg ab. Ursprünglich wollte er Priester werden, so wie sein um drei Jahre jüngerer Bruder. Er entschied sich dann aber, ins Sekundarlehramt einzusteigen.

In der Studentenverbindung «Kyburgia» fühlte er sich wohl. Dort fand er Kameraden für das ganze Leben. Dass ihn seine Farbenbrüder mit dem Vulgo «Rowdy» tauften, kam wohl nicht von ungefähr. Zu vorgerückter Stunde konnte er uns von seinen studentischen Eskapaden und Streichen berichten. Bis ins hohe Alter nahm er sehr gerne an den Anlässen der «Kyburgia» teil, wo er gemütliche Stunden mit den Altherren verbrachte. Das fröhliche studentische Treiben begleitete ihn sein ganzes Leben.

Im Jahr 1956 folgte er einer Berufung an die kleine Hinterthurgauer Sekundarschule Affeltrangen. Hier fand er seine Heimat. Er lernte seine Lebensgefährtin Heidi kennen, die ihm nach der Heirat vier Kinder schenkte. Später folgten acht Enkelkinder und ein Urenkel. Die Familie bedeutete ihm sehr viel. Er war seinen Kindern ein vorbildlicher Papi und seinen Enkelkindern ein liebevoller Opa. Bis ins Jahr 2015 lebten Wieslis in Affeltrangen, dann folgte der Umzug nach Weinfelden.

Grosse Leidenschaft für das Zivilstandswesen

Neben seiner Lehrtätigkeit engagierte sich Wiesli sehr stark in der Öffentlichkeit. Viele Jahre war er Zivilstandsbeamter der Gemeinde Affeltrangen. Der Schreibende durfte seine Dienste im Mai 1973 in Anspruch nehmen. Die Erinnerungen an einen schönen und würdigen Trauungsakt im Nachbarhaus werden nie verblassen. Das Zivilstandswesen war seine grosse Leidenschaft, die er 1983 zum Beruf machte. Der Regierungsrat wählte ihn zum kantonalen Zivilstandsinspektor. Bis zu seiner Pensionierung versah er dieses Amt mit grossem Sachverstand. Sein umfassendes Wissen stellte er auch eidgenössischen Gremien zur Verfügung.

Sepp Wieslis öffentliches Engagement wurde auch in der katholischen Kirchgemeinde Tobel geschätzt. Von 1968 bis 1980 präsidierte er den Pfarreirat. Die Kirchturmrenovation und die feierliche Glockenweihe tragen seine Handschrift. Als Präsident der Baukommission leitete er die umfassende Renovation der Pfarrkirche. Als erster weltlicher Präsident der Kirchgemeinde führte er ab 1987 die Kirchenbehörde. Von 1987 bis 2001 engagierte er sich intensiv für das Alterszentrum «Sunnewies», zuerst als Verwalter, später als Präsident der Heimkommission. Er leitete die Umstrukturierung des Heims und auch den Um- und Neubau, der 2001 eingeweiht wurde. Auch auf dieses Lebenswerk durfte er mit Stolz zurückblicken.

In den letzten Jahren wurde es stiller um Sepp Wiesli. Körperliche Altersbeschwerden machten sich bemerkbar. Vor allem der Verlust des Augenlichts machte ihm zu schaffen. Man hörte ihn aber nie klagen. Sein frohes Gemüt und sein wacher Geist verliessen ihn nicht. Die letzten Wochen vor seinem Tod durfte er in seinem «Sunnewies» verbringen, wo er – liebevoll von seiner Heidi und seiner Familie begleitet – am 7. März die Augen für immer schloss. Wir werden Sepp Wiesli ein ehrendes Andenken bewahren.