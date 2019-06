Interview «Zufällig beim Friseur getroffen»: Kreuzlinger Unternehmer sponsert den den Kreuzlinger Rennfahrer Timo Glock Was der BMW-Rennfahrer Timo Glock und eine Software für Datenmigration gemeinsam haben, erzählt Thomas Failer. Der Unternehmer unterstütz den Kreuzlinger, der in der DTM fährt. Judith Schuck

Zwei erfolgreiche Kreuzlinger spannen zusammen: Rennfahrer Timo Glock und Unternehmer Thomas Failer.

(Bild: PD)

Herr Failer, mit Ihrer Firma haben Sie seit 2017 pro Jahr eine Umsatzsteigerung von rund 50 Prozent erwirtschaftet. Worin liegt der Erfolg von Data Migration Services?

Mit unserer Software JiVS IMP helfen wir unseren Kunden, schneller auf neue Softwaregenerationen umzusteigen, die Digitalisierung voranzutreiben und dabei Kosten zu sparen. Bis 2025 müssen die Firmen von der SAP Business Suite auf das neue SAP S/4HANA wechseln. Mit JiVS bieten wir eine Lösung an, die 100 Prozent der Daten und Dokumente aus den Altsystemen herauslöst und rechtssicher speichert. Dadurch können Unternehmen beim Umstieg Ballast und Kosten sparen und die Altsysteme komplett stilllegen.

Was bedeutet JiVS IMP und wie funktioniert es?

Grosse Firmen brauchen gelegentlich Zugriff auf alte Daten, gerade bei Grossaufträgen. Wir haben ein Modul entwickelt, mit dem sie via Intranet einen Blick auf diese werfen können: Das Intranet Viewing System. Das J steht für JAVA-basiert, kurz: JiVS. Und IMP ist die Abkürzung für Information Management Plattform.

Der neue DTM-BMW M4 von Timo Glock wurde bei der Kreuzlinger Garage Morandi präsentiert. (Bild: Donato Caspari)

Wofür müssen diese alten Daten aufbewahrt werden?

Das geschieht sowohl aus geschäftlichen als auch rechtlichen Gründen. Die sogenannte Historie von Daten ist zum Beispiel wichtig für Uhrenhersteller oder bei Oldtimern: So kann man nachvollziehen, wann was repariert wurde. Die Historie steigert den Wert der Produkte. Aber auch Steuerprüfer benötigen Zugriff auf archivierte Daten.

1996 haben Sie die Firma in Kreuzlingen gegründet und sind 2011 zu T-System Schweiz gewechselt. 2018 sind Sie nach Kreuzlingen zurückgekehrt. Warum?

2011 haben wir den Beratungsbereich an die Telekom-Tochter T-System Schweiz verkauft. 2018 habe ich mich entschieden, wieder auf die eigene Firma zu konzentrieren, mit dem Ziel, weltweiter Marktführer mit unserer JiVS-Plattform zu werden. Dieses Jahr haben wir «Data Migration International» mit der US-Tochterfirma «Data Migration Services USA LLC» und einem Standort im texanischen Dallas gegründet, um näher bei den Kunden zu sein. Denn 60 Prozent unserer weltweiten Kunden sind in den USA. Die gesamte Buchhaltung, Management, Produktentwicklung etcetera bleibt aber in Kreuzlingen. Unsere Produkte sind hoch skalierbar. Wir können 99 Prozent der Projekte in den USA von Kreuzlingen aus steuern. Ab 2020 wollen wir ins Vereinigte Königreich, Südafrika und den asiatischen Pazifikraum expandieren. Denn mir war schon früh klar: Eine Software ist nur überlebensfähig, wenn man gross denkt.

Dahinter steckt aber auch ein grosses Risiko.

Sicher, aber wenn man sich in der globalen Welt behaupten möchte, muss man immer Risiken eingehen.

Riskant ist auch der Autorennsport. Seit Anfang Jahr ist Ihre Firma Sponsor von BMW. Wie kam es dazu?

Timo Glock, deutscher Rennfahrer bei BMW, lebt in Kreuzlingen. Wir haben uns zufällig beim Friseur getroffen. Ich war mit meinem BMW-Oldtimer unterwegs und so kamen wir ins Gespräch.

Nun prangt das Logo von Data Migration Services auf dem Rennwagen von Timo Glock. Welche Symbolik steckt da dahinter?

Mit weniger Ballast bist du schneller und erfolgreicher. Sowohl bei der Softwareentwicklung als auch beim Autorennsport kommt es auf die richtigen Technologien an. Bei beiden steckt ein Team dahinter, das gut zusammenarbeiten muss. Und dann braucht es noch einen talentierten Fahrer: Wer unser Softwareprodukt nutzt, muss entsprechend gut sein.