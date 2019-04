Interview Zülle will als Kantonsrat dafür sorgen, dass Kreuzlingen den Anschluss nicht verpasst Der Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle ersetzt ab Juni Reto Lagler im Grossen Rat. Sein Mandat als Zentralsekretär der Syna gibt der 59-jährige CVP-Mann dafür Ende Jahr ab. Nicole D'Orazio

Ernst Zülle, Kreuzlinger Stadtrat und bald Kantonsrat. (Bild: PD)

Am 1. Juni rücken Sie für Reto Lagler in den Grossen Rat nach. Waren Sie überrascht, und hat Sie das gefreut?

Ernst Zülle: Ja, ich war sehr überrascht. Einerseits bedaure ich, dass ein aktiver Politiker wie Reto Lagler den Grossen Rat verlässt. Andererseits freut mich die Möglichkeit nachzurücken und die Anliegen des Bezirks Kreuzlingen im Rat vertreten zu können.

Wie werden Sie das neue Mandat neben Ihrem Amt als Stadtrat von Kreuzlingen und Ihrem Job als Zentralsekretär der Syna stemmen?

Nach über 38 Jahren werde ich den Job als Zentralsekretär der Gewerkschaft Syna per Ende 2019 aufgeben. Im Mandat vertrete ich den Verband ab 2020 nur noch als Stiftungsrat der Pensionskasse Baumeister, dessen Vizepräsident ich zurzeit bin, sowie als Stiftungsrat des Flexiblen Altersrücktrittes FAR für das schweizerische Bauhauptgewerbe.

Das Amt als Stadtrat Departement Bau nimmt mehr Zeit in Anspruch, als dass im Stellenetat angezeigt wird. Eine Zweitanstellung ist kaum vereinbar ohne, dass die Arbeitsqualität und Zuverlässigkeit darunter leidet. Von der fehlenden Freizeit gar nicht zu sprechen.

Haben Sie schon bestimmte Themen ins Auge gefasst oder Anliegen, die Sie im Grossen Rat unbedingt einbringen möchten?

Mir ist bewusst, dass man mit Steuergeldern sorgsam umgehen muss. Mit der Leistungsüberprüfung LÜP und der daraus resultierenden Sparoffensive ging man jedoch im Kanton Thurgau eindeutig zu weit. Weil personelle Ressourcen fehlen, wartet man oft monatelang auf Entscheide. Nur ein Beispiel: Die Frage vom letzten Sommer, ob wir den Signalisationsversuch am Boulevard hätten abbrechen dürfen, jährt sich schon bald.

Noch schlimmer sind die Verzögerungen, wenn es um Bauentscheide geht. Hier generieren solche Wartezeiten für die Gemeinden und Investoren enorme Mehrkosten. Die Personalressourcen müssen den gestiegenen Anforderungen durch die rege Bautätigkeit angepasst werden. Dies hilft schlussendlich, Kosten in den Gemeinden zu sparen.

Beim Kanton verzeichnet man für 2018 wieder ein grosses Plus. Man ist stolz darauf, Personalressourcen eingespart zu haben. Das ist also nicht in Ihrem Sinne?

Gewisse Einsparungen in den letzten Jahren waren sicherlich gerechtfertigt. Nun hat man aber das Rad überdreht und es braucht eine Korrektur. Die Leistungen an den Bürger und an die Gemeinden, haben meiner Meinung nach massiv nachgelassen. Ob im Baubereich, dem Gesundheitswesen oder bei der Sicherheit, namentlich der Polizei. Ich habe gelesen, dass es trotz Aufstockung noch zu wenig Personal gibt.

Auch in die Verkehrsinfrastruktur, sei es Strassen oder Schiene, muss investiert werden. Es ist unbegreiflich, wenn der zuständige Regierungsrat schon von Steuersenkungen spricht.

Beschäftigt Sie ein weiteres Thema?

Ja, die ÖV-Anbindung von Kreuzlingen. Anstatt die zweitgrösste Stadt – mit Konstanz ist es gar die grösste Agglomeration – besser in Richtung Frauenfeld und Zürich zu erschliessen, hat man beim letzten Fahrplanwechsel eine Verschlechterung hingekriegt. Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, müssen wir die ÖV-Anbindung attraktiver gestalten, wie man es in Richtung St. Gallen realisiert hat. Ich werde mich mit Sicherheit dafür einsetzen, dass Kreuzlingen den Anschluss nicht verpasst.

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie nächstes Jahr zu den Erneuerungswahlen des Grossen Rates antreten werden?

Schon bevor ich vom Nachrücken wusste, habe ich der CVP-Bezirkspräsidentin Sandra Stadler meine Zusage gegeben.