Zu betrunken für Alkoholtest: Kantonspolizei Thurgau entzieht mehreren Autofahrern den Führerschein Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitag und Samstag mehrere alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zwei von ihnen waren verunfallt.

Der alkoholisierte Autofahrer blieb beim Verkehrsunfall in Sulgen unverletzt. (Bild: Kapo TG)

(pd/nat) Kurz vor 19 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau in Illhart einen Autofahrer, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei war ein Atemalkoholtest aufgrund seines Zustandes nicht möglich. Beim 72-jährigen Schweizer wurde deshalb eine Blutprobe angeordnet.

Gegen 22.30 Uhr kollidierte ein Autofahrer an der Bahnhofstrasse in Sulgen mit einem Lichtsignal. Er blieb laut Kantonspolizei unverletzt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 mg/l (rund 2 Promille). Wegen seines aggressiven Verhaltens musste der 37-jährige Schweizer in Gewahrsam genommen werden.

Rund eine Stunde später kontrollierte eine Patrouille in Steinebrunn einen Autofahrer. Die Atemalkoholprobe ergab beim 42-jährigen Polen einen Wert von 0,88 mg/l (rund 1,76 Promille).

Um 5.15 Uhr verlor ein Autofahrer in Amriswil aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses rollte rückwärts eine Böschung hinunter und blieb kurz vor dem Bahngleis stehen. Die Atemalkoholprobe zeigte beim 25-jährigen Schweizer einen Wert von 0,63 mg/l (rund 1,26 Promille). Alle Autofahrer mussten den Führerschein abgeben.