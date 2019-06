Thurgauer Vereine am Eidgenössischen Turnfest in Aarau: So vielfältig ist der Turnsport Rund 120 Thurgauer Vereine kämpften am zweiten Wochenende des Eidgenössischen Turnfests in Aarau um Punkte und Noten. Zihlschlacht war bei den Aktiven und den Senioren am stärksten. Anita Gonzalez Castro und Jürg Kocherhans, Aarau

Die Münchwilerinnen verlieren in der Gymnastik kontrolliert den Boden unter den Füssen. (Bild: Mario Gaccioli)

Im dreiteiligen Vereinswettkampf der Aktiven war der Thurgau mit 81 Vereinen über alle vier Stärkeklassen sehr gut vertreten. Auffallend war, dass 16 Vereine in der 1. Stärkeklasse, also mit mindestens 35 Turnenden antreten mussten. Die meisten gingen in der Kategorie Mixed an den Start. Bei vielen wie Eggethof (65 Teilnehmende), Neukirch-Egnach (80) oder Frauenfeld (68) stand nicht primär das Resultat im Vordergrund, sondern, dass möglichst viele am Eidgenössischen Turnfest teilnehmen können.

Obenaus turnten die Zihlschlachter: Sie brachten es fertig, dass sowohl die Frauen wie auch die Männer in der Königsklasse antraten. Die Männer glänzten mit dem Topresultat von 29,52 Punkten (von 30 möglichen) auf Rang sechs. Sie dürfen sich, wie schon in Biel vor sechs Jahren bester Thurgauer Turnverein nennen. Wäre ihnen beim Barrenprogramm nicht ein Fehler unterlaufen und der Fachtest Korbball nach Wunsch gelaufen, hätten sie vielleicht um den Turnfestsieg mitreden können.

Die Männer von Zihlschlacht turnten ganz vorne mit. Wäre ihnen im Barrenprogramm nicht ein Fehler unterlaufen, hätten sie vielleicht um den Turnfestsieg mitreden können. (Bild: Jürg Kocherhans)

Auch die Zihlschlachter Frauen wussten zu überzeugen. Sie klassierten sich mit 28,49 Punkten auf Rang 21. Noch besser lief es den 80 Turnerinnen und Turnern aus Neukirch-Egnach. Sie zeigten einen ausgezeichneten Wettkampf, klassierten sich mit 28,73 Punkten auf dem 13. Rang und waren damit hochzufrieden. Insgesamt waren in der 1. Stärkeklasse 113 Vereine vertreten.

Neuwilen wird Siebter in der 2. Stärkeklasse

In der 2. Stärkeklasse schwang aus Thurgauer Sicht der TV Neuwilen mit 28,24 Punkten und Rang sieben obenaus. Die 3. Stärkeklasse dominierten die Turnerinnen der Geräteriege Eschlikon: Mit 28,92 Punkten erreichten sie Rang fünf unter 293 teilnehmenden Vereinen.

Zahlreiche Vereine des TGTV bestritten den Wettkampf in der 4. Stärkeklasse. Hier schramm-ten die Turnerinnen aus Basadingen knapp am Podest vorbei und wurden mit 29,08 Zählern Vierte. 441 Vereine waren am Start. Zehn Thurgauer Vereine bestritten nebst dem dreiteiligen Wettkampf auch noch einen einteiligen in den Sparten Gymnastik, Team Aerobic, Geräteturnen oder in den Fachtesten. Mit guten 9,14 in der Gymnastik Kleinfeld schnitten die Wigoltinger am besten ab. Sie freuten sich sehr darüber, war es ihnen doch im dreiteiligen Vereinswettkampf nicht nach Wunsch gelaufen.

Kraftvoll: Die Müllheimerin Julia Oehninger beim Steinheben. (Bild: Mario Gaccioli)

In der Kategorie Mixed waren von den total 442 teilnehmenden Vereinen 39 aus dem Thurgau. In der 1. Stärkeklasse kämpften Wigoltingen und Märwil um den Turnfestsieg. Wigoltingen schaffte es mit 27,19 auf Rang 13. Für Märwil ergaben die 26,23 Rang 16. In der 4. Stärkeklasse knackte die Frauenriege Pfyn mit 28,74 Punkten ein weiteres Mal die Vereinsbestmarke und überbot so ihre Punktzahl vom Kantonalfest in Romanshorn deutlich. Rang 23 unter 222 Startenden und das Thurgauer Topresultat in der am breitesten besetzten Stärkeklasse war das Resultat. Auch Uttwil (28,17), Zihlschlacht (28,00) und Steckborn (27,87) erreichten ausgezeichnete Noten.

Starke Bussnanger Senioren

Bei den Senioren waren von den 130 Vereinen sieben aus dem Thurgau. In der 1. Stärkeklasse erkämpfte sich Bussnang-Rothenhausen (29,77) den hervorragenden sechsten Rang. In der 3. Stärkeklasse erspielte sich die Männerriege Zihlschlacht mit Fit und Fun die Maximalpunktzahl und teilte den Kategoriensieg mit vier anderen Vereinen.