ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF Tiefschwarze statt rote Zahlen: Zihlschlacht-Sitterdorf erwirtschaftet im Jahr 2021 einen Gewinn Die Rechnung 2021 der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf weist einen Ertragsüberschuss von rund 100’000 Franken aus. Er wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Christian Hinterberger, Gemeindepräsident von Zihlschlacht-Sitterdorf, mit der Botschaft zu Handen der Gemeindeversammlung. Bild: Georg Stelzner (Zihlschlacht, 9. Mai 2022)

Erstmals wird es Christian Hinterberger sein, der eine Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf präsentiert. Der Gemeindepräsident kann der bevorstehenden Gemeindeversammlung gelassen entgegenblicken, resultiert statt des erwarteten Verlusts doch ein Gewinn.

In konkreten Zahlen: Budgetiert war für das Jahr 2021 ein Aufwandüberschuss von 404’390 Franken, herausgekommen ist ein Ertragsüberschuss von 96’812 Franken und somit eine Besserstellung im Ausmass von einer halben Millionen Franken.

Weniger Sozialfälle als erwartet

Zum positiven Abschluss haben laut Hinterberger mehrere Faktoren beigetragen. An erster Stelle zu nennen seien die höheren Einnahmen bei den allgemeinen Gemeinde- und bei den Grundstückgewinnsteuern.

Die Zahlen im Detail: Bei den Steuern natürlicher Personen wurde die Budgetvorgabe um 232’000 Franken übertroffen, bei den juristischen Personen um 50’000 Franken, bei den Grundstückgewinnsteuern um 100’000 Franken und bei den Quellensteuern und 12’000 Franken. Hinterberger sagt:

«Aufgrund der Coronapandemie haben wir mit weniger Steuereinnahmen gerechnet.»

Ins Gewicht gefallen sind nach den Worten Hinterbergers auch die tieferen Sozialkosten. Statt der veranschlagten 400’000 Franken mussten nur 270’000 Franken aufgewendet werden. Auf die Bevölkerung der Gemeinde umgerechnet entspricht dies 109 Franken pro Einwohner (2020: 116 Franken). «Bei der Budgeterstellung sind wir von einer grösseren Anzahl von Sozialfällen ausgegangen. Diese Annahme hat sich aber nicht bewahrheitet», erklärt Hinterberger.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Gewinn dem Eigenkapital zuzuweisen. Frei verfügbar wäre dann ein Betrag von 1,35 Millionen Franken. Noch besser sieht es bei den Spezialfinanzierungen aus, wo als finanzielles Polster 2,4 Millionen Franken zur Verfügung stehen.

Abbau der Schulden

Erfreut stellt der Gemeindepräsident fest, dass es gelungen ist, die Verschuldung im vergangenen Jahr um eine halbe Million Franken zu reduzieren. Ende 2021 habe sie pro Einwohner noch 651 Franken betragen, rund 300 Franken weniger als ein Jahr vorher. Beide Werte gelten als «geringe Verschuldung».

Ein Hauptaugenmerk werde der Gemeinderat in den nächsten Jahren auch auf den Selbstfinanzierungsgrad legen, führt Hinterberger weiter aus. Im Fünfjahresschnitt beträgt dieser in Zihlschlacht-Sitterdorf derzeit rund 46 Prozent. Man strebe eine Stabilisierung dieses Werts auf hohem Niveau an, um eine Neuverschuldung verhindern zu können, erklärt Hinterberger.