Zihlschlacht-Sitterdorf spürt einen stärker werdenden Gegenwind

Die Behörde der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf wird in der Legislaturperiode 2019 bis 2013 in einer anderen personellen Zusammensetzung arbeiten. Gemeindepräsidentin Heidi Grau gab an der Gemeindeversammlung bekannt, dass sich Christa Ackermann und Hans Brugger nicht um eine Verlängerung ihres Mandats bewerben werden. Beide gehören dem Gemeinde seit dem Jahr 2011 an. Im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen am 10. Februar 2019 wird am 22. Januar eine Wählerversammlung durchgeführt, an der sich die Kandidierenden vor- stellen können. Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle von Sitterdorf statt und beginnt um 20 Uhr. Von heute Freitag, 30. November, bis Mittwoch, 19. Dezember, liegt der Schutzplan für Natur- und Kulturobjekte im Verwaltungsgebäude an der Bernhauserstrasse 5 in Zihlschlacht zur Einsicht auf. (st)