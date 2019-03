Zihlschlacht-Sitterdorf bekommt Flugplatz- und Klinikzone

Im revidierten Zonenplan der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf scheint zum ersten Mal eine sogenannte Klinikzone auf. Sie ersetzt die bisherige Kur- zone. Klinikzonen umfassen Gebiete, welche für Kliniken und Heimbauten sowie für die dazugehörigen Verwaltungs- und Personalgebäude sowie für Werk- stätten und Anlagen bestimmt sind. Artikel 15 nimmt in der Folge weitere Präzisierungen vor. So wird darin ausdrücklich festge- halten, dass Neu-, An- und Umbauten sorgfältig in das historische Areal sowie in die Parkanlage einzuordnen sind. (st)