ZIHLSCHLACHT Schöne Geste in schweren Zeiten: Turnverein unterstützt PluSport Die schweizweit tätige Organisation PluSport erhält jene 1000 Franken, die anlässlich eines vom TV Zihlschlacht organisierten Jägerball-Spieltages zusammengekommen sind.

Vorstandsmitglieder des TV Zihlschlacht mit dem symbolischen Check. Bild: PD

Aufgrund der Coronapandemie hatte sich das Ressort Jägerball des Thurgauer Turnverbandes dazu entschlossen, den Jägerball-Spieltag heuer nicht durchzuführen. Für den Hauptjugendriegenleiter des TV Zihlschlacht war nach diesem Entscheid eines klar: «Wir vom Turnverein Zihlschlacht möchten etwas für unsere Jugend tun.» Gesagt, getan: Am 9. Mai wurde in Zihlschlacht als Ersatz ein alternativer Jägerball-Spieltag veranstaltet.

Ein Stück Alltag zurückbekommen

Alle Turnvereine aus dem Kanton Thurgau durften sich anmelden. Die Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf gab grünes Licht für diesen Anlass, an dem die Schutzmassnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingehalten werden konnten. So beteiligten sich 13 Vereine mit insgesamt 262 Kindern. Das wichtigste Ziel wurde mit der Durchführung erreicht: Die Mädchen und Buben hatten einige Stunden Spass und bekamen an jenem Sonntag etwas von ihrem gewohnten Alltag zurück.

Motto: «Gemeinsam statt einsam»

Der Vorstand des TV Zihlschlacht beschloss, den gesamten Betrag von 1000 Franken, der am Spieltag durch die teilnehmenden Vereine zusammengekommen war, PluSport zu spenden. Diese in der ganzen Schweiz tätige Organisation setzt sich sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport für Personen mit einem Handicap ein.

Auch im TVZ gibt es Leute mit einer gewissen Einschränkung. «Sie werden bei uns aber nicht anders behandelt wie alle anderen und turnen ganz normal mit. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam statt einsam!», sagt Vereinspräsident Fabia Roth. (red/st)