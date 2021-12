Zihlschlacht Eine Versammlung als Ansporn für Junge Diskussionslos genehmigte Zihlschlacht-Sitterdorf am Mittwochabend das negative Budget und den gleichbleibenden Steuerfuss.

Christian Hinterberger führt durch seine erste Budgetversammlung als Gemeindepräsident von Zihlschlacht-Sitterdorf. Bild: Christoph Heer (Zihlschlacht, 8.Dezember 2021)

Es ist am Mittwochabend nicht nur die erste Gemeindeversammlung von Gemeindepräsident Christian Hinterberger, es ist auch eine äusserst speditive und interessante Angelegenheit. So dürften also auch Budgetversammlungen von mehr jungen Stimmbürgern besucht werden; die Ausrede, es wären langweilige und lang anhaltende Ereignisse, gilt nicht.

Persönlich begrüsst Christian Hinterberger mit seinem Gremium die Ankommenden in der Mehrzweckhalle in Zihlschlacht. Auf dem Programm steht die Budgetgemeindeversammlung 2022 der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf. Nervosität ist beim Gemeindeoberhaupt indes überhaupt nicht auszumachen, Hinterberger wird folgend seine erste Gemeindeversammlung nach 50 Minuten geschlossen haben. Zuvor begrüsst er den 50-köpfigen Souverän. Dies in Anbetracht dessen, dass total 1668 stimmberechtigt sind. Die aktuelle Einwohnerzahl der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf beträgt 2495.

Neue Botschaft – neues Glück

Premiere feiert auch die Botschaft, die in neuem Erscheinungsbild verteilt wurde. Diese gefällt, dank Übersichtlichkeit und tollem Layout, derart gut, dass ein Votant sich dafür bedankt und gar einen Applaus hervorruft. Die Behandlung der traktandierten Geschäfte sind derweil eine äusserst kurze Sache. Ohne eine einzige Gegenstimme werden das Protokoll der letzten Versammlung, die Anpassungen der Reglemente des Zweckverbandes Feuerwehr Felsenholz und dasjenige über die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung sowie die Lieferung elektrischer Energie für das Elektrizitätswerk Blidegg genehmigt.

Es herrscht Einigkeit in der Mehrzweckhalle von Zihlschlacht. Bild: Christoph Heer (Zihlschlacht, 8.Dezember 2021)

Auch das Einbürgerungsbegehren wird anstandslos gutgeheissen. Keine Regung auch bei der Behandlung von Budget 2022 und dem Belassen des Steuerfusses auf 65 Prozentpunkte. «Zwar haben wir noch immer eine angespannte Finanzlage. Nichtsdestotrotz erlaubt es uns, mit gleichbleibendem Steuerfuss weiterzufahren», sagt Christian Hinterberger. Das Budget rechnet im kommenden Jahr bei einem Aufwand von 6’439’773 Franken und einem Ertrag von 6’010’510 Franken. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von 429’263 Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 860’000 Franken. Davon wird ein Grossteil in Strassenerhaltungs- und Erneuerungsprojekte einfliessen.