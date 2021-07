Zezikon Das Dach ist schon weg: Illegal erstellte Halle bekommt ein neues Zuhause Peter Nauer hat im Sommer 2017 eine Halle auf seinem Grundstück erstellt. Allerdings ohne Baubewilligung und in der Landwirtschaftszone. Nach einem Rechtsstreit ist nun klar: die Halle muss weg. Der Abbau hat begonnen, in Affeltrangen soll sie ein zweites Leben erhalten und als Lagerhalle eines Bauunternehmens dienen.

Das Dach der Halle ist bereits demontiert. Bild: Sabrina Bächi, (Zezikon, 28. Juni 2021)

20 mal 33 Meter gross ist die Halle. Wer nach Zezikon fährt, sieht sie schon von Weitem. Doch das imposante Gebäude von Peter Nauer wurde ohne Baubewilligung und in der Landwirtschaftzone gebaut. Das hatte einen Rechtsstreit zur Folge, den Nauer verlor. Das illegal erstellte Gebäude muss weg.

Gemäss Hinweisen vom Kanton hätte er die Halle wohl bis Ende Juni vollständig zurückbauen müssen. Derzeit sind aber erst das Dach und einen Teil der Konstruktion abgebaut.

Die Halle wird an einem anderen Ort wieder aufgebaut

Affeltrangens Gemeindepräsidentin sagt auf Nachfrage: «Peter Nauer ist dran, die Halle abzubauen, das ist das Wichtigste.» Auch Nauer will keine Frist nennen, in der er die Halle zurückbauen muss. Er merkt lediglich an:

Peter Nauer, Besitzer der Halle Bild: Donato Caspari

«Eine Halle abzureissen geht natürlich schneller, aber sie sorgfältig auseinanderzubauen braucht seine Zeit.»

Denn die Halle soll nicht etwa zerstört und entsorgt werden, sondern an einem anderen Ort ein neues Zuhause bekommen. Ein Affeltranger Baugeschäft hat bereits die Fundamente erstellt. Das Holzkonstrukt soll folgen. Diesmal steht die Halle dann in der richtigen Zone und mit Bewilligung der Gemeinde. Das bestätigt Ursula Klaus.

Ursula Klaus, Gemeindepräsidentin Affeltrangen Bild: Mario Testa

«Es ist ja eine schöne Halle und es ist gut, dass sie nachher in der richtigen Zone steht und eine neue Verwendung hat», sagt sie.

Als Lagerhalle soll das Gebäude genutzt werden, sagt Nauer. Das bestätigt einer der neuen Hallenbesitzer Markus Hofmann. Er und sein Geschäftspartner Michael Fisch haben die Halle von Peter Nauer abgekauft. Und zwar zu dem Preis, den Nauer selbst für den Bau zahlte, sagt Hofmann. Die Halle wird in den Werkhof integriert der zur Firma Hofmann und Fisch Bauunternehmung gehört. Es sei alles bereit, es fehle nur noch das Holzkonstrukt der Halle. Diese soll künftig als Lagerhalle für Schalungselemente dienen. «Einen Teil der Halle haben wir an externe Firmen vermietet», sagt Hofmann.

Kein Happy End, trotz weiterer Nutzung

Als ein Happy End will es Peter Nauer indes nicht bezeichnen. Denn obwohl seine Halle nun ein zweites Leben erhält und nicht einfach zerstört wird, hat die Geschichte aus seiner Sicht kein gutes Ende genommen. «Dann wären alle glücklich und das ist nicht der Fall», sagt er.

Die illegal erstellte Halle vor dem Abbruch aus der Vogelperspektive. Bild: PD

«Den Abbruch mitanzusehen schmerzt mich und viele andere Leute auch», sagt er. Selbst legt er beim Abbruch nur selten Hand an. Aus emotionaler Sicht sei ihm das nicht möglich. Immerhin habe seine Halle nun einen zweckmässigen Nutzen. «Sie wird nicht vernichtet, aber ein Happy End ist das keines.»