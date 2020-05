Zahnärzte warnen vor schönem Lächeln nur auf Zeit Der Weinfelder Fachzahnarzt Christian Brändle warnt vor dem unbegleiteten Einsatz von Zahnschienen. Diese werben derzeit intensiv für ihre günstigen Alternativen zum Arztbesuch.

Zahnarzt Christian Brändle in einem der beiden Behandlungszimmer in seiner Weinfelder Praxis. (Bild: Mario Testa)

Schöne Zähne in wenigen Monaten. Das versprechen Anbieter von fast unsichtbaren Zahnschienen zur Korrektur der Zahnstellung. Aligner nennen sich diese Plastikspangen. Sie drücken die Zähne nach und nach an die gewünschte Position, alle zwei Wochen werden dazu die Schienen ersetzt. Was resultiert, ist ein schöneres Lächeln – nur ob dieses auch dauerhaft ist, daran zweifeln Fachleute wie der Weinfelder Christian Brändle.

Er ist einer von fünf Zahnärzten im Thurgau mit einem Diplom als Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Brändle sagt:

«Grundsätzlich sind Aligner nichts Schlechtes. Auch wir verwenden solche für unsere Patienten, wenn sich deren Einsatz anbietet.»

Das grosse Problem, welches er jedoch in den derzeit stark beworbenen Angeboten von Anbietern für Zahnschienen ortet, ist die ungenügende Diagnostik und unterschiedliche Fachkompetenzen der Behandler.

Röntgenbilder geben besser Aufschluss als 3D-Scans

Die Spange - die bekannte Alternative zu den Alignern. (Bild: Mario Testa)

«Um das richtige Behandlungskonzept zu erstellen sowie für die Abklärung einer allfälligen IV- oder KVG-Berechtigung, sind umfassende Unterlagen notwendig. Dazu gehören eine Untersuchung, ein seitliches Schädelröntgenbild, eine Panoramaröntgenaufnahme sowie Studienmodelle», sagt Brändle.

«Nur so kann eine Behandlung seriös geplant werden. Mit einem 3D-Scan alleine geht das nicht.»

Anhand dieses Gebiss-Modells erklärt Christian Brände seinen Patienten die Stellung eines idealen Gebisses. (Bild: Mario Testa)

Manchmal müsse beispielsweise Platz geschaffen werden durch das Ziehen von Zähnen, dazu kommen häufig auch chirurgische Eingriffe. Und wichtig sei dann auch die Zusammenarbeit mit Spezialisten aus anderen Fachgebieten. Entscheidend für die richtige Behandlung ist die Ausbildung und Erfahrung des Zahnarztes. Um zum Staatsexamen auch das Diplom als Fachzahnarzt für Kieferorthopädie zu erlangen, braucht es ein dreijähriges Zusatzstudium. Insgesamt also über acht Jahre an der Universität.

Teilweise mehr Schaden als Nutzen

Bis zu einem gewissen Grad können schiefe Zähne oder Lücken mit Alignern gut korrigiert werden. «Sie können aber auch mehr Schaden anrichten, als dass sie Nutzen bringen», warnt Brändle.

«Es spielen sich da manchmal Tragödien ab.»

Bei einem Fachzahnarzt gelten hohe Anforderungen an das Resultat, was Ästhetik, Funktion und Stabilität betrifft. «Da gibt es nur die optimale Behandlung, keine Kompromisse.»

Auf die Aligner-Werbung aufmerksam wurde Christian Brändle durch einen Artikel in der «Thurgauer Zeitung», in welchem der Thurgauer BestSmile-Gründer Ertan Wittwer porträtiert wurde. «Bei der Lektüre dieses Artikels war ich sehr erstaunt, dass da nichts über die Risiken solcher Methoden geschrieben wurde», sagt Brändle. Deshalb habe er sich auch an die Zeitung gewendet, um über das Thema zu informieren. «Entscheidend ist, dass auch diese Behandlungsmittel in die Hände von Fachpersonen gehören, welche die notwendige Diagnostik betreiben sowie Fachkompetenz und Erfahrung haben. Ausserdem muss der Verlauf genau überwacht und das erreichte Resultat stabilisiert werden.»