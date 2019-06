Wuppenauer sind sauer: Beim ÖV sind sie gleich doppelt bestraft Einwohner von Hosenruck in der Gemeinde Wuppenau haben eine Petition mit 180 Unterschriften beim Kanton eingereicht – wegen der schlechten Busverbindung. Sabrina Bächi

Die Haltestelle in Hosenruck Post ist eine von 15 Stationen, welche die Buslinie 722 von WilMobil anfährt. (Bild: Mario Testa)

«Das ist eine unhaltbare Situation», sagt Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Er findet deutliche Worte, wenn es um die Bahnanschlüsse für die Busbenützer aus der Gemeinde Wuppenau geht.

Bekannt ist, dass seit dem Fahrplanwechsel vergangenes Jahr ÖV-Benutzer in Wil lange auf Anschlüsse in Richtung St. Gallen warten müssen. Davon betroffen sind auch die Wuppenauer. Nun hat sich gezeigt, dass es auch mit dem Anschluss auf die Züge in Richtung Zürich Probleme gibt.

Der Fahrplan der Linie 722 von Wil-Mobil, welcher ab Hosenruck in Richtung Bahnhof Wil fährt, ist zu knapp bemessen. Reisende aus Hosenruck verpassen daher regelmässig den Zug in Richtung Zürich.

Verpasste Anschlusszüge wegen Staus in Wil

«Wegen der hohen Verkehrsbelastung in Wil und den daraus folgenden Verspätungen reichen die vier Minuten Umsteigezeit meist nicht. Es braucht sieben Minuten», sagt Imboden. Wer einen wichtigen Termin in Zürich habe, müsse von Hosenruck und Wuppenau aus extra eine Stunde früher auf den Bus, um den Anschluss sicher zu erreichen.

Die Gemeinde ist im Moment also doppelt gestraft. Das will auch die Bevölkerung nicht auf sich sitzen lassen. Einwohner aus der Ortschaft Hosenruck haben deshalb eine Petition gestartet und diese mit 180 Unterschriften beim Kanton eingereicht.

«Das sind sehr viele», sagt Imboden. Es zeige die grosse Unzufriedenheit der Bevölkerung und dass man dieses Problem auch ernst nehmen müsse. Der Gemeindepräsident attestiert beiden betroffenen Kantonen jedoch, sich in dieser Sache sehr zu bemühen. «Wir sind sicher keine Opfer des Kantönli-Geists, die Zusammenarbeit ist gut», sagt Martin Imboden.

Erste Resultate erwartet der Wuppenauer Gemeindepräsident Ende August für den Fahrplan 2020.