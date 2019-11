Wuppenau knackt den Jackpot auf musikalische Art und Weise Einen Casinobesuch der besonderen Art bot die Musikgesellschaft ihrem Publikum am Unterhaltungsabend. Christoph Heer

Die Musikgesellschaft Wuppenau spielt in der dekorierten Turnhalle unter der Leitung von Reto Sturzenegger. (Bild: Christoph Heer)

Casino und Blasmusik? Das passt. Den Beweis tritt die Musikgesellschaft Wuppenau unter der Leitung von Reto Sturzenegger an. Zwar wird nicht der ganz grosse Geldgewinn ausgeschüttet, doch für Herz und Seele ist der Besuch an der Abendunterhaltung wertvoll. Für die materiellen Dinge ist ja schliesslich die Tombola zuständig. Die feine Dekoration auf den Tischen erinnert an Poker und Black Jack.

Auch die Küchenmannschaft setzt das Motto Casino bestens um. Klar denkt man beim Thema Glückspiel an die amerikanische Spielerstadt Las Vegas, die grösste Stadt im Bundesstaat Nevada. Doch wer schon einmal dort war, weiss, da gibt es keine Pizza Roulette oder Pizza Black Jack. Diese kulinarischen Raffinessen werden nur in Wuppenau geboten und wer es vielleicht noch etwas währschafter mag, bestellt sich kurzum eine Olma-Bratwurst.

Spielrausch auf der Bühne statt am Roulette-Tisch

Währenddessen spielen sich die Protagonisten der Musikgesellschaft auf der Bühne in einen wahren Spielrausch – im musikalischen Sinn natürlich. «Musikantenlaune», «Danza Kuduro», oder «The Greatest Showman», heisst das Liedgut, welches sie zum Besten geben. Der Nachwuchs der Miniband kassiert für ihren Auftritt auch kein Geld, obschon die Jetons auf den Tischen gefährlich echt aussehen. Den echten Applaus nehmen die Kinder nach fünf Stücken jedoch stolz entgegen.

Spielsüchtige erhalten Casinoverbot, Blasmusiksüchtige hingegen sind bei der MG Wuppenau genau am richtigen Ort; vor allem diejenigen, die Lust verspüren, selber ein Instrument zu erlernen. Jedes neue Mitglied wäre für die MG wie ein Sechser im Lotto, oder eine 21 im Black Jack.