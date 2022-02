Wuppenau Buswendeplatz in Hosenruck: Nur eine von sechs Varianten ist realisierbar Am Donnerstagabend präsentierte die Gemeinde Wuppenau den Stimmberechtigten die Möglichkeiten für eine Bushaltestelle mit Wendeplatz.

Martin Imboden erläutert den Veranstaltungsteilnehmern die Situation der Bushaltestelle in Hosenruck. Bild: Monika Wick

«Es ist nicht die perfekte Lösung, aber eine, mit der wir gut leben können», sagt Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau, am Ende der Mitwirkungsveranstaltung vom Donnerstagabend zum Thema «Buswendeplatz Hosenruck». Nötig gemacht hat den Anlass der Wunsch nach einer konstruktiven Diskussion im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Ortsplanungsrevision sowie eine Einsprache. Der Gemeinderat hatte damals bereits einen Wendeplatz geplant, musste aber nochmals über die Bücher und verschiedene Varianten für einen Buswendeplatz mit behindertengerechter Haltestelle und Platz für mögliche Infrastruktur wie Wartehäuschen, Velounterstand und WC-Anlage prüfen.

«Der Standort des heutigen Buswendeplatzes muss wegen einer Zufahrt zu der Tiefgarage einer Liegenschaft aufgelöst werden», erklärt Martin Imboden, bevor er die sechs Varianten präsentiert, die der Gemeinderat erarbeitet hat. Eine davon sieht vor, den Bus eine Zusatzschleife über Welfensberg fahren zu lassen, um die Erstellung eines Buswendeplatzes umgehen zu können.

«Wegen Unsicherheiten wie Schneeverwehungen, landwirtschaftlichen Verkehrs oder Kühe auf der Strasse ist diese Variante gestorben.»

Es brauche eine zuverlässige Lösung – und keine, die nur zu 80 Prozent funktioniert, stellt Martin Imboden klar. Weitere drei Varianten scheiterten laut dem Gemeindepräsidenten daran, dass das benötigte Land nicht zur Verfügung steht oder der bauliche und finanzielle Aufwand mit der Errichtung von notwendigen Stützmauern als zu gross erachtet wird.

Gesamtkosten von rund 200'000 Franken

Realisierbar ist der neue Buswendeplatz einzig auf einer 535 Quadratmeter grossen Parzelle am nordöstlichen Dorfeingang, rund 40 Meter von der bisherigen Haltestelle entfernt. «Das ist die einzige Variante, die wir euch präsentieren können», sagt Imboden zu den rund 30 Veranstaltungsteilnehmern, die hauptsächlich aus Hosenruck stammen.

Die Busse müssen in Hosenruck mitten auf der Strasse anhalten und rückwärts zur Haltestelle fahren. Ein neuer Wendeplatz soll dieses Prozedere nun vergessen machen. Bild: Mario Testa (Juni 2019)

Neben dem Erwerb der Parzelle für rund 55'000 Franken schlägt der Bau der Anlage inklusive der Tiefbauarbeiten, des Buswartehäuschens samt Velounterstand mit 146'000 Franken zu Buche. «Auf den Einbau einer WC-Anlage verzichten wir», erklärt Imboden. Das Budget für das Projekt unterbreitet der Gemeinderat den Stimmbürgern an der Gemeindeversammlung vom 30. März. Danach erfolgt die Einzonung der Parzelle in öffentliche Zone, die Projektierung mit Baueingabe sowie die Ausführung.

Peter Imbach, Abteilungsleiter Projektmanagement Verkehr, Kanton Thurgau. Bild: Monika Wick

Daniel Zollinger, Fachexperte Öffentlicher Verkehr, Kanton Thurgau. Bild: Monika Wick

Den Bau möchte Martin Imboden vorantreiben. «Sollte die Thurgauer Regierung die Kantonsstrassen wie geplant per 1. Januar 2024 an die Gemeinden abtreten, fällt der Kantonsbeitrag über 54'000 Franken an das Projekt weg», gibt er zu bedenken. Im Rahmen der Diskussionsrunde stellen sich neben Martin Imboden auch Peter Imbach, Abteilungsleiter Projektmanagement Verkehr des Kantons Thurgau, und Daniel Zollinger, Fachexperte Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau, den Fragen der Anwesenden. Die Voten zeigten, dass diese geteilter Meinung zur geplanten Haltestelle mit Wendeplatz sind.