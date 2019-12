Das «Wöschhüsli» im Wasserschloss Hagenwil war neuzeitlich

Schlossherr Andi Angehrn hat in der Umbauphase bis April erhebliche Ausfälle zu verkraften. Ab Mai gebe es aber keine sichtbaren Einschränkungen mehr, versichert Angehrn. Zudem investiert seine Familie, die das Schloss schon in siebter Generation betreibt, auch eigene Mittel in den Umbau und modernisiert gleichzeitig die Küche. Auf etwa 120'000 Franken schätzt die Besitzerfamilie die Kosten für den Ertragsausfall und nochmals 600'000 Franken für die Küche, was sie alles selber trägt. Die übrigen Umbaukosten, die nur mit der Erhaltung des Schlosses zusammenhängen, bringt der Verein auf.