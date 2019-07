Wohnen wie im Hotel in Arbon Die Casa Giesserei ist im Saurer WerkZwei-Areal eröffnet worden: ein Hotel mit Wohnungen inklusive Pflegeheim. Max Eichenberger

Sensato-CEO Thomas Perroulaz erhält aus den Händen von Baufreunde-Genossenschaftspräsident Markus Bleiker den Schlüssel zur Casa Giesserei. (Bild: Max Eichenberger)

Maya Jaeger ist eine wache, junggebliebene Seniorin. Als erste Mieterin war die Arbonerin letzte Woche in der Casa Giesserei eingezogen und bewohnt im dritten Stock eine siebzig Quadratmeter grosse Wohnung mit Loggia, die auf den Innenhof ausgerichtet ist. «Ich bin hell begeistert», sagt die Erstmieterin. Sie ist nicht mehr alleine. Mittlerweile bewohnen zwanzig Personen 14 Wohnungen und vier Pflegezimmer.

Kleine Wohnungen, Attikas und Studios

Die Casa Giesserei bietet insgesamt 57 kleine Wohnungen, dazu zwei grössere Attikawohnungen und neun Studios an. Der preisliche Rahmen spannt sich von 1750 Franken fürs Studio bis zu 4550 Franken für die grosse Attikawohnung. Dabei machen die reinen Mietkosten rund die Hälfte aus. In der Pflegeabteilung gibt es 24 Einzelzimmer und sechs Übergangsplätze.

Das Konzept des betreuten Wohnens im Alter deckt so das ganze Spektrum ab. Primär biete das Haus Wohnkomfort für ältere Menschen, die selbstbestimmt und selbständig wohnen wollen und je nach persönlichen Bedürfnissen Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Wird ein Wohnungsmieter zum Pflegefall, so die Philosophie des Betriebs, kann er im Haus bleiben.

Mehr als nur Wohnungen oder Pflegeheim

«Die Casa Giesserei ist ein Hotel mit Wohnungen und Pflegeheim», bringt es Geschäftsleitungsmitglied und interimistischer Geschäftsführer Johannes Martz auf einen Nenner. In der Casa gibt es eine Réception, ein öffentliches Restaurant (in der Pflegeabteilung eine eigene Verpflegungsstätte), einen kleineren Saal, eine Lounge und ein Fumoir, einen Fitness-/Physio-Raum und einen Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna. Weitere Dienstleistungen werden durch eine Coiffeuse und eine Podologin abgedeckt. Pflegefachpesonal gewährleistet eine 24-Stunden-Notfallbereitschaft. Im Innenhof sollen sich die Bewohner aufhalten können.

Martz zufolge sind derzeit rund zwanzig Angestellte fürs Haus tätig. Wenn der Betrieb hochgefahren und die Belegung dann gegen hundert Prozent sein wird, dürften es vierzig sein. «Wir rechnen, das wird in einem Jahr der Fall sein.» Martz wird am 15. August die Betriebsleitung Christian Barrucci übertragen.

Investition von 112 Mio. Franken

Entwickelt hat das Baufeld im Saurer WerkZwei die Eigentümerin und Generalunternehmerin HRS. Die Genossenschaft Baufreunde Zürich hat das Projekt erworben und 112 Millionen Franken investiert, in der Sensato AG als Partnerin dann wiederum eine Betreiberin gefunden. «Wir sind glücklich, hier im neuen Arboner Zentrum dieses Projekt realisiert zu haben», sagt CEO Thomas Perroulaz.