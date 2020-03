«Wo bleibt die Solidarität?»: Das Pflegeheim Sonnhalden in Arbon löst auf Facebook einen Shitstorm aus Auf der Seite «Du bisch von Arbon wenn...» wurde ein Foto von Bewohnern gepostet, die in einer kleinen Gruppe auf einem Spaziergang sind.

Dieses Foto wurde auf Facebook gepostet. Es soll Bewohner des Pflegeheims Sonnhalden bei einem Spaziergang zeigen. Bild: PD

«So viel zu Regeln. Unglaublich.» «Wo bleibt da die Solidarität gegenüber den Jungen?» «Wartet es nur ab: Am Freitag gibt’s eine Ausgangssperre.» Auf der Facebook-Seite «Du bisch von Arbon wenn…» wurde am Mittwoch ein Foto von Bewohnern des Pflegeheims Sonnhalden in Arbon gepostet, die in einer kleinen Gruppe auf einem Spaziergang sind.

«Ich glaube ich drehe durch… die machen frische fröhlich mit Risikopatienten einen Ausflug! Das darf nicht wahr sein. Wir bleiben alle so gut es geht daheim – und dann das? Ist einfach scheiss so etwas», schrieb die Beitragsschöpferin dazu. Sie ist mit ihrer Reaktion nicht allein. Die Aufregung auf der Socialmedia-Plattform ist gross.

Massnahmen reichen nicht aus

Zu Recht? Geschäftsführerin Marlene Schadegg will sich zur Debatte auf Facebook nicht äussern. Sie versichert aber, dass Pandemiekonzepte, geschultes Personal und die Relevanz der Hygiene sowie – falls notwendig – Schutzkleidung zum Standard des Pflegeheims Sonnhalden gehören. Eine Ausgangssperre besteht nicht. Die Bewohner dürfen noch immer an die frische Luft. Doch es gilt die Devise, jederzeit einen Abstand von zwei Metern zu anderen zu halten.

Unklar ist, ob diese Massnahmen ausreichen. Regierungsrat Jakob Stark sagte am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Thurgauer: «Wer über 65 Jahre alt ist, wer besonders bedroht oder krank ist, soll ganz zu Hause bleiben.» Er unterstütze die Forderungen des Bundesrats und rufe die Bevölkerung dringend auf, sich daran zu halten und einander zu unterstützen. «Damit wir die Coronakrise bewältigen können.»

Hohe Mortalität unter den Risikogruppen

Die Schweiz befindet sich in einer ausserordentlichen Lage. Die Zahl der Corona-Virus-Fälle nimmt rasch zu. Vor allem alte Menschen sind gefährdet. Dies gilt im Grunde für jeden Virus, sagt der Bundesrat. Doch der Corona-Virus erfordere aufgrund seiner Verbreitungsgeschwindigkeit, der noch fehlenden Antikörper und sehr hohen Mortalität unter den Risikogruppen besondere Prävention.