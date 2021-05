Wissenschaft Im Homeoffice zu Olympiagold: Eine 19-jährige Schülerin der Kanti Romanshorn machte aus ihrem Schlafzimmer ein improvisiertes Labor Malena Kradolfer aus Riedt bei Erlen hat an der Schweizer Biologie-Olympiade eine Goldmedaille gewonnen.

Malena Kradolfer zeigt zu Hause im Garten in Riedt bei Erlen ihre Goldmedaille, die sie an der Schweizer Biologie-Olympiade gewonnen hat. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Mit strahlenden Augen betrachtet Malena Kradolfer ihre Goldmedaille und sagt, dass sie damit überhaupt nicht gerechnet habe. Kürzlich fand das Finale der Schweizer Biologie-Olympiade statt. Vier junge Frauen aus 18 Finalistinnen und Finalisten wurden für ihre Leistungen mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Sie werden die Schweiz im Juli an einer virtuellen Version der Internationalen Biologie-Olympiade vertreten. Als einzige Ostschweizerin ist Malena Kradolfer aus Riedt bei Erlen unter den vier Goldmedaillen-Gewinnerinnen. Die 19-Jährige besucht das vierte Schuljahr an der Kanti in Romanshorn.

Aufgrund der Pandemie fand das Finale der Schweizer Biologie-Olympiade im Homeoffice statt. Am viertägigen Prüfungsmarathon wurde nicht nur theoretisches Wissen getestet, sondern auch praktische Kenntnisse. Die Teilnehmenden sezierten eine Schweineniere, einen Regenwurm sowie eine Auster und experimentierten mit DNA. Das Material wurde den Teilnehmenden per Post zugeschickt. Es sei schon ein spezieller Moment gewesen, als der Pöstler an der Türe geklingelt und das Paket überreicht habe. «Die Niere, der Regenwurm und die Auster musste ich nach deren Ankunft in unserem Kühlschrank lagern. Mein Schlafzimmer habe ich in ein kleines Labor umfunktioniert, um die drei Objekte zu sezieren und für die verschiedenen Praktika», sagt die Kantischülerin und lacht.

Malena Kradolfer

Goldmedaillen-Gewinnerin Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Diese Prüfungen online abzulegen, war schon speziell. Ich bin aber beeindruckt, wie alles sehr gut organisiert war.»

Was überhaupt getestet wird, wusste Malena Kradolfer vor der Prüfung nicht. Zuvor habe sie weder Nieren, noch Regenwürmer oder Austern seziert. Die junge Frau erzählt, dass Biologie und Chemie ihre Lieblingsfächer seien. «Mich fasziniert das Leben, vor allem an der Schnittstelle zwischen Biologie und Chemie. Mit Biologie und Chemie lässt sich erklären, wie etwas funktioniert», sagt sie. Es seien sehr strenge und zugleich auch enorm spannende Prüfungstage gewesen. «Eigentlich habe ich gedacht, dass meine Teilnahme an einer Biologie-Olympiade eine einmalige, unvergessliche Erfahrung bleibt – ohne Medaillengewinn. Mit einer Goldmedaille habe ich ganz und gar nicht gerechnet», verrät Malena Kradolfer.

Eine spannende Erfahrung, die ansteckend ist

Die Rangverkündigung fand in Aarau statt. Für jene, die nicht persönlich anreisen konnten, gab es einen Livestream. Malena Kradolfer und ihre Familie haben die Rangverkündigung von zu Hause aus am Bildschirm mitverfolgt. «Wir waren dann alle überrascht und sehr erfreut, als wir von Malenas Erfolg erfuhren», sagt Anna Kradolfer. Die Mutter der Goldmedaillen-Gewinnerin sagt.

«Wir sind unglaublich stolz auf unsere Tochter und beeindruckt, was die Teilnehmenden geleistet haben.»

«Gerne hätten wir Malena bei der Prüfung über die Schulter geschaut. Natürlich durften wir aber nicht dabei sein. Trotzdem war es für die ganze Familie eine spannende Erfahrung, die offenbar ansteckend ist. Denn unsere jüngere Tochter Hanna war total begeistert. Seither weiss sie, dass sie auch einmal so etwas machen möchte.»

Konkrete berufliche Zukunftspläne hat Malena Kradolfer noch keine. Jedenfalls wird es ein Studium sein, in das sie nach den Sommerferien eintauchen wird – entweder in Biochemie, Biomedizin oder Interdisziplinäre Naturwissenschaften.