Wirtschaftswoche der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen: ISA Sallmann AG ist seit über 20 Jahren dabei Die Schüler lernen nicht nur mit einem Planspiel, wie Wirtschaft funktioniert. Sie erhalten auch Einblicke durch die Referate von Thurgauer Unternehmern.

Der Amriswiler Unternehmer Andreas Sallmann nimmt sich Zeit für die Kreuzlinger Kantischüler. Bild: PD

(red) Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt eine Balance finden und damit eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen: Das wurde bei der diesjährigen Wirtschaftswoche der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) Kreuzlingen erstmals mit einer webbasierten Version des volkswirtschaftlich-staatskundlichen Planspiels «Ecoland» geübt, das von der Ernst Schmidheiny Stiftung entwickelt wurde.

Persönlichkeitsbildung bei den 4. Klässlern

Ziel der Wirtschaftswoche an der PMS ist, dass die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen die wirtschaftlichen Zusammenhänge erfassen, die Komplexität im Dreieck von Ökonomie, Ökologie und Sozialem erleben, dass das Verständnis für die einzelnen Bereiche gefördert und so ein Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der angehenden Maturandinnen und Maturanden geleistet wird.

Klassenweise übernehmen die jungen Erwachsenen dazu im Modellstaat «Ecoland» verschiedene Rollen: In der Regierung, in produzierenden Unternehmen, in Haushalten und in Medien – alle zusammen bilden das Parlament. Gestartet wird in vorgegebenen Rahmenbedingungen bezüglich Staatsverschuldung, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote, Umweltbelastung usw.

ISA Sallmann setzt auf nachhaltige Produktion

Wie sich das Konzept der Nachhaltigkeit in der realen Wirtschaft umsetzen lässt, wurde unter anderem beim Referat des Amriswiler Unternehmers Andreas Sallmann deutlich. So hat das 1849 gegründete Thurgauer Unternehmen den Anspruch, nach wie vor möglichst viel in der Schweiz zu produzieren. Die ISA Sallmann AG setzt sich auch für eine nachhaltige und umweltgerechte Produktion ein.

Auch wenn Andreas Sallmann die Führung des Thurgauer Textilunternehmens in nächster Zeit nach und nach an drei seiner sechs Kinder und mithin an die 7. Generation übergeben wird, wird die über 20-jährige Tradition der Aufritte bei der Wirtschaftswoche der PMS fortgesetzt – mit seinem Sohn Thomas Sallmann, der 2020 die Leitung des Bereichs Marketing und Verkauf übernommen hat. Die halbtägigen Besuche bei sechs namhaften Thurgauer Unternehmen gewährten weitere wertvolle Einblick in die reale Wirtschaft.