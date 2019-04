Wirtschaftsverbände sind sich uneins in Bezug auf David H. Bon: Gewerbevereins-Präsident lobt den abgewählten Romanshorner Stadtpräsidenten An der Jahresversammlung dankte Roland Schneeberger David H. Bon für die Arbeit in den letzten acht Jahre. «Du hast dich unnachgiebig und zielstrebig für die Wirtschaft und das Gewerbe in Romanshorn eingesetzt.» Im Wahlkampf tönte es von der Arbeitgebervereinigung ganz anders. Markus Schoch

David H. Bon erhält nach der Abwahl ein gutes Zeugnis vom Gewerbeverein. (Bild: Donato Caspari)

Es war eine Schmach für David H. Bon. Zwei Drittel der Wähler entzogen ihm am Sonntag das Vertrauen. Ende Mai muss der Stadtpräsident nach acht Jahren sein Büro räumen.

Bon steckt aber nicht den Kopf in den Sand, sondern nimmt weiter repräsentative Pflichten wahr. Am Mittwochabend überbrachte er an der Generalversammlung des regionalen Gewerbevereins die Grüsse des Stadtrates. Bon tat aber nicht so, als sei nichts passiert, sondern sprach seine Abwahl offen an.

Bon hält Demokratie hoch

«Demokratie lebt man nicht vom Reden davon oder im Sieg, sondern vor allem in der Niederlage.» Und das heisse, dass man beispielsweise als Verlierer von Wahlen den Entscheid der Mehrheit akzeptieren müsse. Es gebe genügend Beispiele in anderen Ländern, wo das nicht passiere. Im schlimmsten Fall sei ein Bürgerkrieg die Folge. Bon:

«Das Leben geht weiter. Ich kann es nicht rückgängig und besser machen».

Wichtig sei jetzt ein möglichst reibungsloser Übergang im Stadthaus. «Wir müssen sehr viel Vorbereitungsarbeit leisten, damit es kein Chaos gibt.» Was nicht zuletzt auch im Interesse des Gewerbes sei, das stabile Verhältnisse brauche.

«Du hast dich unnachgiebig und zielstrebig für uns eingesetzt»

Gewerbevereins-Präsident Roland Schneeberger dankte Bon für die Arbeit als Stadtpräsident. «Du hast dich unnachgiebig und zielstrebig für die Wirtschaft und das Gewerbe eingesetzt. Auch haben wir immer einen sachlichen und direkten, manchmal auch kontroversen Dialog führen können. So soll es sein.»

Im Wahlkampf tönte es aus Wirtschaftskreisen teilweise ganz anderes. Die Arbeitgebervereinigung (AVR) sägte am Ast, auf dem Bon sass. Sie unterstützte offen die Arbeit der Gruppe, die Gegenkandidaten suchte. Begründung: Es mache sich «zunehmend Unzufriedenheit» in der Bevölkerung breit. «Auch in Wirtschaftskreisen», schrieb die ARV. Und sie machte kein Geheimnis daraus, wo beziehungsweise bei wem sie das Problem sieht. Der Rücktritt von gleich fünf Stadträten spreche Bände.

Unerfahrenheit ist ein Handicap

Schneeberger ist sich allerdings nicht sicher, ob jetzt ab Juni mit neuen Köpfen alles sofort besser wird.

«Nach der Abwahl von David H. Bon wird es nicht einfacher, die anstehenden und pendenten Geschäfte umzusetzen. Es fehlt teilweise an politischer Erfahrung.»

Roland Schneeberger. (Bild: PD)

Umso wichtiger sei es in dieser Situation, Roger Martin zu unterstützen. «Damit er sich möglichst rasch in die verantwortungsvolle Aufgabe einarbeiten kann.» Mit dem fast komplett neuen Stadtrat werde das keine einfache Aufgabe sein.

Sorgen macht Schneeberger aber vor allem eine andere Entwicklung: «Das zunehmende Desinteresse an der Politik an sich. Unsere Jugend lässt sich nur sehr schwer für politisches Engagement motivieren.» Und der Gewerbevereins-Präsident brach eine Lanze für die Parteien, deren Vertreter im Romanshorner Stadtrat zu einer Minderheit geworden sind. SVP & Co. seien nötig, «um massgeschneiderte Lösungsvorschläge zu den verschiedenen Problembereichen aufzuzeigen.» Es gebe niemanden anders, der das tun könne.

Umgangston ist rauer geworden

Auch auf kommunaler Ebene werde es immer schwieriger, «kompetente Stadträte und Stadträtinnen für die Arbeit zu motivieren». Das liege unter anderem daran, dass der Umgangston rauer geworden sei, meinte Schneeberger. Er wünsche der neu zusammengesetzten Behörde deshalb «viel Energie und Durchhaltewillen». Der Gewerbeverein werde ein konstruktiv-kritischer Partner bleiben: ««Wir werden nicht zögern, die Arbeit genau zu überprüfen.»

Das anhaltende Lädelisterben in Romanshorn war kein grosses Thema an der Jahresversammlung des Gewerbevereins. «Die Detailhandelsgeschäfte in Romanshorn haben sich im letzten Jahr wieder extrem viel Mühe gegeben, den rückläufigen Trend zu bremsen», sagte Schneeberger. «Leider ist es erneut nicht abschliessend gelungen, und wir haben wieder Schliessungen in Kauf nehmen müssen.» Die Stadt tue ihr bestes, um «mögliche Lösungen aufzuzeigen».

Aufwärts geht es dafür mit dem Gewerbeverein selber. Die Zahl der Mitglieder nahm 2018 um sechs auf 153 zu. Das sind 40 mehr als vor sechs Jahren beim Amtsantritt von Schneeberger. Er und der übrige Vorstand sind für vier weitere Jahre gewählt worden.