Wirtschaft «Unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensführung»: Die Geschäftsleiterin der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG hat gekündigt Andrea Ruf wird ihre Aufgaben und Projekte Ende April an Benno Gmür übergeben. Der Vize-Präsident des Verwaltungsrates ist ab sofort fürs operative Geschäft verantwortlich.

Die langjährige Geschäftsführerin der SBS AG, Andrea Ruf, verlässt das Unternehmen per 30. April. Bild: Belinda Schmid

Paukenschlag bei der Weissen Flotte. «Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Unternehmensführung in der jetzigen Situation hat unsere langjährige Geschäftsführerin Frau Andrea Ruf ihr Arbeitsverhältnis gekündigt», schreibt die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG (SBS) am Dienstagabend in einer Mitteilung. Ruf werde ihre Aufgaben und Projekte per 30. April an den Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates, Benno Gmür, übergeben. Dieser sei ab sofort für die operative Geschäftsleitung (CEO) und für die Führung des Geschäftsleitungs-Teams verantwortlich.

Benno Gmür wird neuer CEO. Bild: Kevin Roth

In den zehn Jahren als Geschäftsführerin habe Andrea Ruf sehr viel zur erfolgreichen Entwicklung der SBS beigetragen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Bis zum Ausbruch der Pandemie konnte die SBS jedes Jahr solide Zahlen erwirtschaften und einen Cashflow ausweisen, der uns ermöglichte, die zahlreichen Investitionen zu finanzieren.»

Covid-Krise hat der Firma schwer zugesetzt

Die Covid-Krise 2020/21 habe der Firma, wie vielen anderen Touristikunternehmen, einen empfindlichen Rückschlag versetzt.

«Um aus dem Tief wieder herauszukommen, muss die SBS im Verkauf und Vertrieb an Schlagkraft gewinnen. Wir werden daher die CEO-Position nach der Übergangsphase mit Benno Gmür baldmöglichst neu besetzen mit dem Ziel, ein noch ausgeprägteres unternehmerisches Denken und Handeln an den Tag zu legen.»

Andrea Ruf habe jederzeit und hat bis zum heutigen Tag das volle persönliche Vertrauen des Verwaltungsrates genossen, schreibt die SBS. «Wir hoffen, dass sie uns auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleibt.»