Wirtschaft RWD Schlatter investiert 10 Millionen Franken in den Bau eines Rohmaterial- und Logistikgebäudes Der Neubau soll dem Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern am Hauptsitz in Roggwil erlauben, weiter zu wachsen. Bei Gemeindepräsident Gallus Hasler ist die Freude gross über den Ausbau. Es sei ein Bekenntnis zum Standort.

Spatenstich für das neue Lager- und Logistikgebäude. Bild: Donato Caspari

Die RWD Schlatter mit insgesamt 200 Angestellten hat zwei sehr gute Jahre hinter sich. «Es läuft wie noch nie», sagt CEO Luigi Di Cola. Und seine zur Arbonia-Gruppe gehörende Firma ist weiter auf Wachstumskurs. Am Mittwoch war Spatenstich für ein neues Lager- und Logistikgebäude, das in etwa einem Jahr bezugsbereit sein soll und die Basis für die angestrebte Expansion bietet. 10 Millionen Franken lässt sich der Türenhersteller die Investition kosten. Der Neubau mit 5'000 Quadratmeter Fläche ersetzt das sanierungsbedürftige Rohmateriallager und bietet Platz für Fertigtüren, die im deutschen Schwesterwerk produziert werden. «So können wir mit der neuen Dachmarke Arbonia Doors in fünf bis zehn Tagen den Markt in der Westschweiz und den Handel in der Deutschschweiz beliefern», sagt Di Cola.

Bis jetzt sieht es so aus, als ob die Rechnung aufgehen könnte. Holz ist zwar wie viele andere Rohstoffe zur Mangelware geworden – mit dem Krieg in der Ukraine sogar noch mehr als zuvor. Das Land ist ein grosser Lieferant von Eichen- und Birkenholz. Die RWD Schlatter war bis jetzt aber noch nicht von Engpässen betroffen. «Wir können ganz normal produzieren», sagt Di Cola. Und er hoffe, dass es so bleibe.

Bekenntnis zum Standort

Erfreut über den Ausbau ist der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler. Die Investition sei ein Bekenntnis zum Standort und sichere Arbeitsplätze über Jahre hinaus. Es ist gemäss Geschäftsleitungsmitglied Georges Hutter sogar geplant, rund fünf zusätzliche zu schaffen. Geeignete Fachkräfte zu finden, sei im Moment allerdings sehr schwer, sagt Di Cola.

Die RWD Schlatter mit Niederlassungen in Zürich und Taverne im Tessin sowie der neu unter Arbonia Doors AG auftretende Gesellschaft in Jongny produziert als führender Schweizer Komplettanbieter jährlich rund 85'000 Türen hauptsächlich für den Schweizer Markt mit einem Volumen von 800'000 Türen. Die Konkurrenz stammt zum grossen Teil aus dem Ausland. Das Erfolgsrezept: «Wir sind extrem flexibel, so schnell wie kein anderer und am nächsten beim Kunden», sagt Georges Hutter.