Wirtschaft Der Profit der Stadt Arbon von der Arbon Energie beträgt 1,3 Millionen Franken Der Energieversorger im Besitz der Stadt hat ein gutes Jahr hinter sich und investiert kräftig in die Infrastruktur. Die Stromtarife werden 2023 nur leicht steigen.

Die Arbon Energie hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Bild: PD

(red) Das in der Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Nahwärme und Telekommunikation tätige städtische Versorgungswerk darf auf ein positives Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Der Stromabsatz wuchs um gut zwei Prozent auf 102,4 GWh. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 0,3 Millionen Franken auf gut 2,7 Millionen Franken, während der Jahresgewinn mit rund 2,2 Millionen Franken leicht über dem Vorjahr lag.

Der Geschäftsbericht mit dem Antrag zur Gewinnverwendung ist an der jüngsten Generalversammlung vom 28. April einstimmig verabschiedet worden. Demnach wird eine Dividende von 300’000 Franken an die Stadt Arbon ausgeschüttet. Insgesamt profitiert die Eigentümerin von Leistungen ohne Verrechnung im Umfang von gut 1,3 Millionen Franken. Dazu zählen auch die öffentliche Beleuchtung, Konzessionsgebühren sowie Veranstaltungen mit gemeinwirtschaftlichem Charakter und Steuern.

Neues Wasserwerk und E-Mobilität

Wichtige Infrastrukturprojekte wurden im Geschäftsjahr lanciert. Dazu zählt vor allem das Grossprojekt zur Ertüchtigung des Seewasserwerks, wie Verwaltungsratspräsident Philip Schneider festhält. Zudem habe der Verwaltungsrat einen Strategieprozess eingeleitet, um die Ausrichtung der Arbon Energie AG zu überprüfen, unter anderem in den Bereichen der Telekommunikation (Fiber to the Home) sowie der strategischen Beteiligungen.

Elektroladestation der Arbon Energie. Bild: PD

Verstärkt hat sich die Versorgerin im Netzbaubereich mit einer massgeblichen Beteiligung an der HD Netzbau AG. Aufgegleist wurde darüber hinaus ein Betriebsvertrag mit der Elektra Horn AG. Für die wachsende Elektromobilität will die Arbon Energie AG massgeschneiderte Lösungen anbieten, von der Elektro-Ladestation bis hin zum Lademanagementsystem. Zu diesem Zweck wurde ein Partnervertrag mit der Firma Plug’n Roll in Landquart unterzeichnet.

Strom 2023 nur wenig teurer

Insgesamt sieht sich das Unternehmen, das 27 Mitarbeitende beschäftigt, gut gerüstet für die wachsenden Anforderungen. Die gute Ertragslage und die solide Eigenfinanzierung schaffen gemäss Schneider die notwendige Voraussetzung, um alle Betriebsanlagen auf einem sicheren und gut versorgten Niveau zu halten. Von dieser komfortablen Ausgangslage sollen auch die Stromkonsumenten profitieren können. Für 2023 hat das Versorgungswerk eine positive Nachricht parat: Es rechnet trotz des aktuell schwierigen Umfeldes mit nur leicht steigenden Stromtarifen.