«Wir sind froh, die Institution wieder auf festen Füssen zu haben»: Marco Pilia übernimmt die Gesamtleitung des Haus zum Kehlhof in Kreuzlingen. Das sozialpädagogische Wohnheims mit Schule blickt auf eine schwierige Zeit zurück, nach der Erkrankung des bisherigen Gesamtleiters.

Marco Pilia wurde zum Gesamtleiter gewählt. (Bild: Kurt Peter)

Barbara Dössegger, Präsidentin des Vereins «Haus zum Kehlhof», blickt auf eine schwierige Zeit zurück. Die Erkrankung des Gesamtleiters Christian Eichenlaub habe die Suche nach einer geeigneten Person für die Nachfolge nötig gemacht. «Das wurde in Zusammenarbeit mit dem Stelleninhaber in die Wege geleitet.»

Noch vor Weihnachten habe der Vorstand dann Marco Pilia als Gesamtleiter des Sozialpädagogischen Wohnheims mit Schule gewählt. Der gelernte Zimmermann studierte nach der Ausbildung und den Gesellenjahren Psychologie an der Uni Konstanz und bildete sich im sozialpsychologischen Bereich weiter. Er arbeitete an der Förderschule Fischingen und bis zu seinem Stellenantritt in Kreuzlingen in der Schaffhauser Sonderschule Friedeck.

«Wir sind froh, die Institution wieder auf festen Füssen zu haben», sagt Barbara Dössegger. Schulleiter Oskar Lützow habe die Aufgaben von Christian Eichenlaub neben seinem Amt übernehmen müssen, nun gelte es, vor allem den administrativen Ablauf an die Anforderungen anzupassen und neu zu organisieren.

Der Verein habe ein Konzept, dass sich aufgrund der sich ständig ändernden Voraussetzungen auch immer wieder anpassen lasse. «In diese Entwicklung werde ich sicher auch meine eigenen Ideen einbringen», erklärt Marco Pilia. Individuelles Lernen in einer zusammenpassenden Gruppe steht im Zentrum des Vereins. Das Ziel sei, Jugendlichen eine Anschlusslösung zu bieten, was in den meisten Fälle auch gelinge, sagt Marco Pilia.

Seine Hauptaufgabe sehe er in den pädagogischen Richtlinien, die er nach innen und aussen vermitteln wolle, der Kontaktpflege mit dem Amt für Volksschule sowie den Jugendpsychologen und der Netzwerkpflege.