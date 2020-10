«Wir sind euphorisch ans Budget 2021 rangegangen»: Die Stadt Weinfelden senkt den Steuerfuss und will ganz bewusst ein Defizit – trotz Coronakrise

Sieben Millionen müssen aufgelöst werden

Aufgrund der Umstellung auf HRM2 mussten die städtischen Liegenschaften neu bewertet werden. So ergab sich ein Betrag von sieben Millionen, am meisten dazu beitrug die Wertsteigerung der Technischen Betriebe um fünf Millionen Franken. Alle Reserven müssen in den nächsten fünf Jahren aufgelöst werden. Das heisst: Die Stadt kann Defizite in der Rechnung mit diesen Reserven ausgleichen. Dennoch muss sie sich dazu fremdverschulden, da es sich nicht um reales Geld sondern um Buchungswerte handelt. (sba)