Wir sind an der WEGA

Die Thurgauer Zeitung ist vom Donnerstag, 27. September, bis am Montag, 1. Oktober, mit einem Stand an der Weinfelder Messe «WEGA» vertreten. An unserem Stand finden Sie ein ausführliches Video über unsere breite Angebotspalette und können an unserem grossen Wettbewerb mit machen. Dabei können Sie mit etwas Glück eine Woche Sardinien für zwei Personen gewinnen!