«Wir können die teure Halle nicht weiter betreiben für ein paar Curler»: Aufgrund der Pandemie wird das Eis in der Weinfelder Curlinghalle wieder abgetaut Die Genossenschaft hinter der Curlinghalle hat sich schweren Herzens entschieden, die Saison bis voraussichtlich im Januar 20121 zu unterbrechen.

Eismeister Fredy Witzig schiebt nach dem Abtauen des Eises das Wasser vom Curling-Rink. Bild: PD

Mit grossem Elan ist das Team der Curlinghalle Weinfelden diesen Herbst in die Saison gestartet. Neue Steine, neue Sponsoren und eine frisch sanierte Curlinghalle machten bei den Curlern Lust auf Eis. «Nun müssen wir die Saison aber leider unterbrechen», sagt Jeannine Ballabio, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Curlinghalle Weinfelden. «Mit 15 Leuten und genügend Abstand wäre es theoretisch noch möglich, zu curlen. Aber es erscheint uns einfach unsolidarisch. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten, auch wenn das finanziell schmerzt.»

Auch an Plauschcurling ist nicht zu denken

Dem Entscheid für den Saisonunterbruch voranging eine Diskussion unter den Präsidenten der fünf Curlingklubs, welche an der Halle beteiligt sind. «Wir wollten wissen, wie sie dazu stehen. Wir können die teure Halle nicht weiter betreiben für ein paar vereinzelte Curler», sagt Ballabio. «Die meisten Mitglieder standen dann auch hinter dem Unterbruch.»

Auch an Plauschcurling sei derzeit nicht zu denken und so hätten sie entschieden, das Eis abzutauen. «Wir hoffen, Anfang 2021 wieder loslegen zu können und dann doch noch drei Monate Curling zu ermöglichen – vielleicht mit Einschränkungen.»

Sorgen um die Sponsoren

Vom Entscheid betroffen ist auch das Restaurant in der Curlinghalle, geführt von der Familie Sabatino. Auch die Gaststube bleibt geschlossen. «Unsere Sorge ist etwas, dass nun die Sponsoren wieder abspringen, da ja kein Betrieb herrscht in der Halle. Sie haben uns so gut unterstützt und das wäre natürlich sehr schade.»

Eismeister Fredy Witzig hat am Donnerstag damit begonnen, das Eis abzutauen und das Wasser von den Rinks zu schieben. Für den Spezialisten, der täglich um 4 Uhr in der Früh das Eis in der Halle präpariert, eine unschöne Arbeit. Umso mehr freut er sich darauf, wenn es klappt und er im neuen Jahr wieder neues Eis produzieren darf.