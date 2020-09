«Wir arbeiten für die Umwelt»: Der Betriebsleiter der Romanshorner Kläranlage erklärt am Tag der offenen Tür, wieso er auf Solarstrom setzt Rund 200 Besucher besichtigten am Samstag die Abwasserreinigungsanlage und das neue Solarfaltdach.

Besucher bestaunen das neue Solarfaltdach der ARA in Romanshorn. Barbara Hettich

Das Tor der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Romanshorn stand am Samstag weit offen. Der Abwasserverband Region Romanshorn hatte zur Besichtigung des neuen Regenklärbeckens und des neuen Solarfaltdaches eingeladen. Rund 200 Besucher kamen. «Wir haben mit mehr gerechnet» sagte Betriebsleiter Roland Nüssli. «Aber diejenigen, die gekommen sind, waren sehr interessiert. So macht das Spass.»

Die ARA Romanshorn hat in den vergangenen Jahren viel in die Kläranlage investiert. Die neusten Errungenschaften: ein neues, tieferes Regenwasserklärbecken mit Siebrechen und ein Solarfaltdach. «Für den Betrieb der Kläranlagen verbrauchen wir pro Jahr 800000 Kilowattstunden Strom. Der Energiebedarf ist insbesondere bei der Belüftung der Klärbecken hoch», erklärte Nüssli. Mit dem Solarfeld und dem Solardach könne man nun 20 Prozent des Strombedarfes selber nachhaltig produzieren. «Wir arbeiten für die Umwelt», sagte der Betriebsleiter.

Auf Umweltprobleme aufmerksam machen

Am Tag der offenen Tür ging es auch darum, die Besucher generell für Umweltprobleme zu sensibilisieren. An einem Stand konnte, wer wollte, sich mit Müllsack und Müllzange ausrüsten und sich im Rahmen des «Clean-Up-Day» auf Abfallsuche begeben.

Im Festzelt zeigte eine Wasserausstellung eindrücklich auf, wie man als Konsument auf den Wasser- verbrauch einwirken kann. Beispielsweise brauche es für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch 15000 Liter Wasser. «Essen Sie weniger Fleisch», so der Ratschlag. Im Festzelt wurden die Besucher indes mit einer Gratiswurst vom Grill verköstigt.