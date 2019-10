Winterwasser in Romanshorn öffnet die Türen am Wochenende länger Diese Woche hat die vierte Saison im Schwimmbad Romanshorn begonnen.

Die Traglufthalle für das Winterwasser in Romanshorn. (Bild: PD)

(red) Fünf Wochen nach Saisonschluss im Seebad Romanshorn startet am Montag, die vierte Saison im «Winterwasser Oberthurgau». Mit rund 28 Grad Wassertemperatur und 29 Grad Lufttemperatur ist das überdachte 25-Becken des Seebades Romanshorn ideal für sämtliche Wasseraktivitäten. Am Samstag und Sonntag ist das Bad neu jeweils bis 16 Uhr geöffnet, also eine Stunde länger als bisher. Der Eingang befindet sich auch diese Saison am Westende des Seebad-Gebäudes. Grossen Wert legen die Betreiber auf die Hygiene. Die Besucher können helfen, die Wasserqualität hochzuhalten. Dazu gehört das Duschen vor dem Baden, denn beispielsweise Kosmetika belastet das Wasser sehr stark.

Das Winterwasser wird allen Bedürfnissen gerecht: Standardmässig stehen zwei abgetrennte Bahnen den Fitness-Schwimmern mit «Rechtsverkehr» zur Verfügung. Die restlichen beiden Bahnen sind für «Plausch-Schwimmer» vorgesehen. Hier kann man sich frei bewegen. Der Nichtschwimmerteil ist ideal für Kleinkinder und Familien. Am Montag, Mittwoch und Freitag von 6 bis 8 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 10 Uhr ist «FitTime». Dies ist die Zeit für Trainings- und Fitness-Schwimmer: vier getrennte Bahnen mit «Rechtsverkehr» stehen für vier Stärkeklassen zur Verfügung. Durch diese klare Aufteilung kann jeder Schwimmer gemäss seinem Leistungsniveau optimal trainieren. Während der «FamilyTime» am Mittwoch und Sonntag von 13.30 bis 16 Uhr ist die Zeit für Familien und Kinder: Ausser den zwei für Fitness-Schwimmer reservierten Bahnen gehört das Winterwasser ganz den Kids, die sich jetzt so richtig austoben können. Auch einige Spielsachen stehen während dieser Zeit zur Verfügung.