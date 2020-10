Winter am Seerhein bleibt hart: Terrasse der Gottlieber «Krone» erhält kein Dach Die Gottlieber «Krone» darf ihre Terrasse nicht überdachen. Die Zonenplanänderung hatte keine Chance. Das kantonale Departement für Bau und Umwelt argumentiert mit der Denkmalpflege und dem Schutz des Ortsbilds. Die Gemeinde verzichtet auf einen Rekurs.

Der Sommer ist vorbei, die Terrasse der «Krone» in Gottlieben wieder leer. Bild: Donato Caspari

Im Sommer läuft alles bestens. Die Restaurantbesucher kommen dann sowieso in das schöne Lokal am Seerhein. Und sitzen gerne draussen auf der Terrasse direkt am Wasser. Dieses Jahr sei das Geschäft sogar noch besser gelaufen als sonst, sagt Miteigentümer Beat Frischknecht. Bei der «Krone» habe sich der Coronatrend von Ferien in der Schweiz klar bemerkbar gemacht.

«Wir hatten viel mehr Gäste aus dem Welschland als sonst.»

Das junge professionelle Team mache zudem einen sehr guten Job.

Von der Freihalte- in die Bauzone

Problematisch aus wirtschaftlicher Sicht ist die Zeit zwischen Herbst und Frühling. Gerne hätten die Besitzer des Gastronomiebetriebes die Hauptsaison deshalb jeweils verlängert – mit einer Überdachung und Beheizung der Terrasse. Der Wunsch existiert schon länger und die Gemeinde war auch bereit, sich dafür einzusetzen. Im überarbeiteten Zonenplan sollte die Terrassenparzelle deshalb nicht mehr der Freihaltezone, sondern einer Bauzone zugeteilt werden.

Das kantonale Departement für Bau und Umwelt hat dem nun aber einen Riegel geschoben. «Der Kanton argumentiert mit der Denkmalpflege und dem Schutz des Ortsbilds», sagt Gemeindepräsident Paul Keller.

«Er vertritt in seiner Stellungnahme eine konsequente Haltung.»

Paul Keller, Gemeindepräsident von Gottlieben. Bild: Andrea Stalder

Der Gemeinderat könne diese nachvollziehen und habe sich entschieden, auf einen Rekurs zu verzichten. Gleich tönt es bei der Eigentümerschaft. Das bedeutet für das Restaurant einen Status quo: kein Wintergarten, kein Wetterschutz.

Gemeinde will keinen Streit provozieren

Auch die angestrebten längeren Öffnungszeiten draussen bis 22.30 Uhr bewilligt die Gemeinde Gottlieben nicht. Paul Keller begründet:

«Rund um das Gasthaus ist Wohnzone. Da gäbe es nach 22 Uhr schnell Lärmklagen. Wir wollten keinen Streit provozieren.»

In vergleichbaren Lokalen in umliegenden Gemeinden gelte ab 22 Uhr ebenfalls die Nachtruhe.

Neues Lokal im Dorf Im Sommer hat an der Kirchstrasse das «Localoholic» eröffnet. Das Café verfolgt ein spezielles Konzept: Nebst gutem Kaffee will es seinen Gästen den Thurgau und dessen lokale Helden näherbringen. Das Angebot umfasst geführte Touren zu Betrieben, man kann Kajaks mieten oder sich für Workshops einquartieren. Doch auch das «Localoholic» sah sich bereits mit Beschwerden konfrontiert. Der Gemeinderat hat unlängst ein Nutzungsverbot abgelehnt. Paul Keller sagt: «Die Gesuchsabwicklung für die Kioskwirtschaft ist noch nicht ganz durch. Probleme gab es primär wegen Parkplätzen.» (meg)