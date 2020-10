Willkommen in der Tägerwiler «Scarezone»: Wo TikToker zu Monstern werden

Wie die vorhergehenden «Dark Nights» werden auch die Kommenden bei den Gewächshäusern an der Konstanzerstrasse in Tägerwilen über die Bühne gehen. Dieses Jahr findet das Gruseln am 24. und 30. Oktober, sowie am 7. November statt. Des Weiteren gibt es im kulinarischen Bereich eine Neuerung: Die Gäste werden sich beim anwesenden Food-Truck mit speziellen Fast-Food-Kreationen verpflegen können.