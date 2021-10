Wildtiere «Sie verbuddeln alle Haselnüsse»: Eichhörnchen sind in Bissegg jetzt auf Futtersuche für den Winter In den Herbstmonaten kann es vermehrt zu Sichtungen der kleinen Felltiere kommen, da sie ihren Wintervorrat aufstocken.

Das Eichhörnchen blickt in die Kamera von Regula Altwegg. Bild: PD

Mit seinen braunen Augen blinzelt das Eichhörnchen Regula Altwegg aus Bissegg frech an. Seit diesem Jahr sind ein helles und ein dunkles bei Altweggs zu Besuch. «Die Eichhörnchen können über unsere Blautanne hinunter zu den Haselsträuchern und waren so einfach zu fotografieren», sagt Regula Altwegg.

Laut Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseum Thurgau sind solche Sichtungen nicht unüblich. «Eichhörnchen gehören zu den Wildtieren, die eine starke Bindung zu Siedlungsgebieten haben.» Oft sei es für sie einfach dort Futter zu finden.

So auch in den Haselnusssträuchern von Regula Altwegg. Doch woher die kleinen Besucher kämen, wisse sie nicht. «Wir wohnen entfernt vom Wald an einer Hauptstrasse. Ich hoffe immer, dass sie nicht über die Strasse gehen», sagt Altwegg. Zuerst blieben die Eichhörnchen unentdeckt und für am Boden liegenden Haselnüsse wurden die Spechte verdächtigt.

Hannes Geisser ist Direktor des Naturmuseums Thurgau. Bild: Donato Caspari

Wintervorbereitung

«Zurzeit sind Eichhörnchen besonders aktiv, da sie die nun herunterfallenden Nüsse für ihren Wintervorrat sammeln. Auch die kahlen Bäume machen Beobachtungen wahrscheinlicher», sagt Geisser.

Dank Altweggs Haselnüssen können die Bissegger Eichhörnchen also ihren Vorrat füllen. Das zeigen auch Altweggs Beobachtungen: «Sie fressen und vergraben all unsere Haselnüsse. Nächstes Jahr werden im Umkreis von 100 Metern Bäume spriessen.» Auch die Nachbarschaft bleibt von den fleissigen Buddlern nicht verschont, so sind die beiden Eichhörnchen bei allen bekannt. War im vergangenen Frühling der zutrauliche Fuchs in der Nachbarschaft unterwegs, sind es nun also die Eichhörnchen.

«In der gesamten Schweiz gehört das Europäische Eichhörnchen nicht zu den bedrohten Arten», sagt der Museumsdirektor. Doch es bestehe immer die Gefahr, dass ein neuer Feind auftauche. Wie es in England mit dem aggressiveren und stärkeren Grauhörnchen der Fall sei, dieses sei aber noch nicht in der Schweiz nachgewiesen.

Dies kann Geisser vor allem dank den Volkszählungen der Tiere sagen. Vor kurzem wurde der Atlas der Säugetiere herausgegeben, wofür die Bevölkerung Wildtiersichtungen melden konnten. «Es ist wie ein grosses Puzzle, jede Sichtung ist ein Teilchen und gibt uns schlussendlich ein Bild der Population», sagt Geisser. Sie seien auch weiterhin dankbar über die wertvollen Meldungen von Sichtungen. Dies ist auf der Website des Atlas möglich:tg.wildenachbarn.ch, dort sind auch verschiedene Artenportraits zu finden. Durch diese Meldungen weiss Hannes Geisser, dass Eichhörnchen die dritt häufigsten gesichteten Wildtieren sind. Auf dem ersten Platz liegen Igel, gefolgt von Rehen.

Hannes Geisser präsentiert den Säugetieratlas der Schweiz. Bild: Donato Caspari

So niedlich die Eichhörnchen auch sind, Geisser rät stark vom Füttern jeglicher wilden Säugetiere ab. «Die Gefahr, dass eine Gewöhnung entsteht ist zu gross. Sie könnten unverfroren und aufdringlich werden», sagt Geisser. Mit Eichhörnchen sei das Problem kleiner, als es mit aggressiven Füchsen werden könnte.

Doch die Bissegger Eichhörnchen sind gut bedient und können auch im Winter auf einen grossen Vorrat zurückgreifen. So ist der Besuch auch eine Freude für Regula Altwegg: «Ich schau ihnen sehr gerne zu, wenn sie durch den Garten flitzen.»