Wigoltinger Schulpräsidentin nimmt Stellung zur Eskalation: «Lehrer haben keinen Maulkorb erhalten»

An der Pressekonferenz am Montagmorgen macht Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen klar: Es gibt keinen Maulkorb für die Lehrer und auch keine von einigen Eltern geforderte öffentliche Aussprache. Was es aber bestimmt geben wird, sei ein Neuanfang an der Sekundarschule Wigoltingen. Dafür wurden bereits fünf neue Sekundarlehrpersonen eingestellt.