Wigoltingen ruft zur grössten Turnstunde der Schweiz auf Am Sonntag, 5. Mai, findet die grösste Turnstunde der Schweiz statt. Der Auftakt zum nationalen Programm zur Bewegungsförderung. Im Rekordjahr 2014 wurden schweizweit 400 000 Bewegungsstunden gesammelt. Janine Bollhalder

Junge Teilnehmer von schweiz.bewegt. (Bild: Reto Martin, Mai 2017)

Seit dem Jahr 2005 gibt es das Coop-Gemeinde-Duell von «schweiz.bewegt». Hierbei handelt es sich um ein nationales Programm zur Bewegungsförderung der Schweizer Bevölkerung.

Jährlich duellieren sich über 160 Gemeinden und sammelten schon bis zu 400 000 Bewegungsstunden im Rekordjahr 2014. Die Siegergemeinde wird mit einem Geldbetrag prämiert, der für ein Sportprojekt eingesetzt werden muss. Das Projekt läuft vom 1. Mai bis 2. Juni.

Der Auftrakt zur Bewegungsaktion bildet «Die grösste Turnstunde der Schweiz», welche am Sonntag, 5. Mai, landesweit von 13 Uhr bis 16 Uhr stattfindet. «Die grösste Turnstunde der Schweiz» wird auch in Wigoltingen durchgeführt. Treffpunkt ist die Aussenanlage des Sekundarschulhauses. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhallte statt.

Die Bewegungspädagogin Käthi Rüegge trainiert die Teilnehmenden während einer Stunde mit einem Programm, welches Gymnastik-, Bodyforming- und Zumba-Elemente beinhaltet. Wer Gemütlichkeit bevorzugt, kann auf dem Dorfplatz Boule spielen. Für Stärkung sorgt eine Festwirtschaft.

Teilnehmende der «grössten Turnstunde der Schweiz» sind ersucht, ein rotes oder weisses T-Shirt zu tragen, um den nationalen Faktor hervorzuheben. Am Gemeinde-Duell beteiligen sich in der Region auch die Gemeinden Amlikon-Bissegg, Berg und Birwinken. (red)