Wigoltingen Online Weihnachtsmarkt: Bescherung mit einem Klick Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklassen der VSG Wigoltingen stellten einen Online Weihnachtsmarkt auf die Beine. Dazu produzierten sie essbare Geschenke und Dekoration selber. Im Nu waren die Produkte ausverkauft.

Die Sekundarschülerinnen und Schüler von Wigoltingen produzieren Waren für ihren virtuellen Weihnachtsmarkt. Bild: Andrea Stalder (Wigoltingen, 8. Dezember 2020)

Charmant verpackt hinter festlichen Bildern werden die Kategorien präsentiert. Von den dort gelisteten Produkten geht es mit nur einem Klick weiter zur bequemen Bestellung im Onlineshop. Die Kaufabwicklung und Versendung der Pakete übernimmt ebenfalls die Sekundarschule Wigoltingen. Weihnachtsmarkt einmal anders.

«Noch vor der Corona-Pandemie plante die Sekundarschule Wigoltingen einen Weihnachtsmarkt», sagt Sekundarlehrerin Bettina Lenzner. Die Schülerinnen und Schüler wollten selbst hergestellte Produkte verkaufen. Jedoch können physisch keine Marktstände aufgebaut werden.

Wegen der verschärften Situation ist der Weihnachtsmarkt in die virtuelle Welt gelangt und bestens angekommen. Das zeigt das gelungene Projekt der Sekundarschule «Chilsperg». In den Schulzimmern werden an diesem Morgen in den Fachbereichen «Natur und Technik» weitere Geschenkartikel vorbereitet.

Generation Z mag es digital

Coole Produkte zeigen und eine digitale Verkaufsplattform nutzen – das macht die Digitalisierung möglich. Im Nu gestalteten ein paar Schüler eine moderne Webseite mit den wichtigsten Funktionen für einen Onlineshop.

Hinzu kommt solides Handwerk und kreative Ideen. Bettina Lenzner sagt:

«Das gemeinsame Tun zeigt die individuellen Fähigkeiten jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers.»

Die Klassenlehrerin spricht vom selbständigen Arbeiten. Es geht zwar geschäftig zu und her und doch ruhig.

Die Schüler sprechen sich ab und unterstützen sich gegenseitig. Jeder weiss, was zu tun ist. Impulsgeber sind einzelne, zum Beispiel wie man etwas anders machen könnte. Etwa Seifenresten einschmelzen und neue Formen kreiieren – und schon sind weitere Geschenke im Fundus. Auch das Marketingkonzept stimmt. «Nein Werbung haben wir nicht gemacht», sagt die Klassenlehrerin, Bettina Lenzner.

Die verpackten Produkte der Sekundarschüler aus Wigoltingen. Bild: Andrea Stalder

Kreativ in vorweihnächtlicher Stimmung

Vorweihnächtliche Stimmung geht auch online. In Lenzners Klassenzimmer erklingt stimmige Hintergrundmusik. 31 Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklassen wickeln Dutzende Seifen in dekorative Hüllen und Maschen ein.

Geschenke, die sie zuvor sorgfältig selber hergestellt haben. Denn auch optisch sind es Verkaufsschlager. Eine beschriftete Etikette ergänzt das Design. Der digitale Weihnachtsmarkt ist strukturiert.

Sekundarschüler Daniel Schöni , der mit seinen Kollegen die Webseite gestaltete und Statistik führt, sagt:

Daniel Schöni, Sekundarschüler Bild: Manuela Olgiati

«Kaum war die Webseite aufgeschaltet, waren Produkte bereits ausverkauft.»

Sein Kollege Justin Bättig hat die Verkaufspreise berechnet. 4 Franken kostet ein Säckli Guetzli. Seife gibt es ab 5 Franken. Unter der Rubrik «Dekoration» sind Schlüsselanhänger sowie mit Pflanzen gefüllte Betonschalen vorzufinden. Was jetzt noch fehlt, sind frisch gebackene Weihnachtsguetzli. Diese werden in den kommenden Tagen in der Schulküche gebacken. Auch Backwerkkunst kommt in dekorative Tüten.

Die Klassenlehrerinnen Bettina Lenzner und Bojka Vlacic unterstützen vor Ort. Geld in die Klassenkasse dazu verdienen, ist ein Aspekt, einen Onlineshop zu betreiben. Mehr aber zähle das Miteinander, sagt Schülerin Emely Meier. Alyssa Lardi spricht von einem Ambiente, wo jeder weiss, was zu tun ist. Lardi hatte für die Internetseite die einzelnen Produkte fotografiert. An diesem Morgen hilft sie beim Einpacken.

Die bestellten Produkte bringen die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen direkt zu den Käufern nach Hause. Auch auf den Duft von gebrannten Mandeln muss niemand verzichten. Korrekt bestellt ist man mit einem Klick auch im Homeoffice mit Süssigkeiten eingedeckt.