Wigoltingen Wigoltingen: Der Hochwasserschutz gibt zu reden – nicht die Budgets Am Dienstagabend hat der Wigoltinger Souverän die Budgets der Politischen Gemeinde und der Werke einstimmig genehmigt. Für Diskussionen sorgten geplante Strassenübernahmen vom Kanton und die Strassensanierung in Wagerswil.

Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann Schätzle führt durch die Versammlung in der Mehrzweckhalle Wigoltingen. Bild: Mario Testa

Für eine Fussballpartie hätte es gerade so gereicht, wenn sich der Gemeindeschreiber als Schiedsrichter und der Schreibende als Platzsprecher betätigt hätten. Nur 22 Stimmberechtigte fanden am Dienstagabend den Weg an die Budgetversammlung der Politischen Gemeinde Wigoltingen, inklusive der Gemeinderatsmitglieder.

Warum die Versammlung überhaupt durchgeführt werde, während die Volksschulgemeinde ihre Versammlung vor zwei Wochen noch abgesagt hatte, wollte ein Votant zum Schluss dann auch wissen. «Wir haben die Situation nach dem Entscheid der Schulgemeinde auch nochmals neu beurteilt. Aber aufgrund der Teilnehmerzahlen aus der Vergangenheit haben wir es dann aber gewagt», sagt Gemeindepräsidentin Sonja Wiesmann Schätzle. Bei der Schulgemeinde seien aufgrund der traktandierten Geschäfte auch mehr Stimmberechtigte zu erwarten gewesen.

Einstimmiges ja zu den Budgets

Die Geschäfte an der Budgetgemeindeversammlung geben dann auch kaum Anlass zur Diskussion. Kosten verursacht kommendes Jahr beispielsweise die Errichtung des Notfalltreffpunkts im Feuerwehrdepot, der Bau von zwei behindertengerechten Buskanten sowie die Sanierung von 20 Kilometern Flurstrassen. «Das ist ein grosser Lupf, aber in einem Jahr lässt der Thurgau das zugehörige Förderprogramm auslaufen, von dem wir so noch profitieren können.»

Defizit im Jahr 2022 Für das kommende Jahr rechnet die Politische Gemeinde Wigoltingen bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65 Prozent, einem Aufwand von 9.57 Millionen und einem Ertrag von 9,51 Millionen mit einem kleinen Defizit von rund 66'000 Franken. Nettoinvestitionen plant sie im Umfang von 1,25 Millionen. Beim Wasserwerk stehen Investitionen von rund 895'000 Franken auf dem Programm und beim Elektrizitätswerk von 809'000.

Die Budgets der Politischen Gemeinde, des Wasserwerks und des Elektrizitätswerks werden von den Anwesenden alle fast diskussionslos angenommen (siehe Kasten).

Strassenübernahme sorgt für Diskussionen

Für Diskussionen sorgen indes Ankündigungen der Gemeindepräsidentin. Die steigenden Energiepreise etwa oder die angedachte Abtretung von etwa 6,5 Kilometern Kantonsstrasse an die Gemeinde per 1.1.2024 beispielsweise, was zu mehr Unterhalts- und Betriebskosten führen würde. «Diese Übernahme finde ich nicht in Ordnung. Gerade die betroffene Strasse in Wagerswil benützen ja auch viele Bewohner der steuergünstigen Unterseegemeinden», sagt ein Votant.

Die alte Mehrzweckhalle bot den 22 Anwesenden genug Platz, um mit den geforderten Abständen die Versammlung durchzuführen. Bild: Mario Testa

Sonja Wiesmann erklärt, dass sich auch der Gemeinderat klar gegen die Pläne des Kantons vernehmen liess. «Mit 50 Kilometern haben wir jetzt schon ein sehr weites Strassennetz in der Gemeinde.» Es nun aber abzuwarten gelte, was der Grosse Rat entscheide.

«Kantonsstrassen waren gedacht als Verbindung zwischen den Gemeinden, aber nach den Gemeindefusionen liegen sie nun teilweise innerhalb der selben Gemeinde. Darin ist das Ansinnen des Kantons begründet.»

Gesprächsbedarf besteht auch beim letzten Traktandum, einem Verpflichtungskredit über 810'000 Franken für die Sanierung der Strasse Hinterdorf in Wagerswil, inklusive Verbesserung des Hochwasserschutzes dank eines Schachts und einer neuen Leitung. «Dieses Oberflächenwasser müsst ihr auf der anderen Seite ins Landwirtschaftsland leiten, nicht direkt ins Dorf. Letztes Mal kam zu viel, das schluckt die Leitung nicht», gibt ein Votant zu bedenken. Er ist dann auch der Einzige, der gegen den Kredit stimmt, auch nachdem Sonja Wiesmann verspricht. «Diesen Input nehmen wir gerne auf und schauen uns das nochmals an.»