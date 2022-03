Wigoltingen Mittelthurgauer Arbeitgeber wollen eine strategische Arbeitszone im Thurtal An ihrer Versammlung vom Mittwochabend plädierten die Arbeitgeber Mittelthurgau für schweizerischen Unternehmergeist und wählen Michèle Bongetta sowie Bruno Witschi neu in den Vorstand.

Gastreferent Ludwig Hasler unterhält sich nach der Versammlung mit Arbeitgeber-Mittelthurgau-Präsident Dominik Hasler. Bild: Martin Sinzig

Dominik Hasler steigt mit markigen Worten in die Versammlung der Arbeitgeber Mittelthurgau: «Wir haben darauf bestanden, dass die Schaffung von einer strategischen Arbeitszone in die Entwicklungsstrategie der Regionalplanungsgruppe Mittelthurgau aufgenommen wird», sagt der Präsident. Nach dem Raumplanungsgesetz seien ausserordentliche Einzonungen unter anderem im Thurtal möglich. Die Gemeinden des Bezirks Weinfelden müssten diese Chance packen.

Verhalten äusserte sich Hasler an der ordentlichen Generalversammlung vor 55 Mitgliedern und Gästen in Wigoltingen zu den wirtschaftlichen Aussichten. Drohende Inflation, ein schrecklicher Krieg, Getreideengpässe und eine ungelöste Energieversorgung sowie Lieferkettenprobleme forderten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber heraus. Beweglichkeit und kreative Lösungen seien gefragt.

Produktion in der Schweiz bündeln

All die Probleme seien aber auch eine Chance für den Werkplatz Schweiz. «Wir können zeigen, dass der schweizerische Unternehmergeist wach und stark ist», betonte der Arbeitgeberpräsident. Auch die Chance, die Produktion in die Schweiz zurückzuholen, sollte genutzt werden. Drittens gelte es für die KMU darum, das Vertrauen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zurückzugewinnen, vor allem im Hinblick auf wirtschaftsrelevante Urnengänge. Hier fordert er in Zukunft vermehrt den Fokus auf die steuerliche und abgabenrechtliche Entlastung von Arbeitseinkommen zu legen.

Es sei eindrücklich, wie schnell grosse Selbstverständlichkeiten vernichtet würden, knüpfte Ludwig Hasler als Gastreferent an. Die Menschen müssten angesichts der neuen Unsicherheiten wieder ortsansässiger, solider werden. Das gelte auch für die Wirtschaft, die regionaler werden dürfte, um ihre globalen Abhängigkeiten zu reduzieren. Der Physiker und Philosoph plädierte für mehr Kreativität und Unternehmergeist, um die Zukunft zu gestalten. Bei der Digitalisierung insbesondere soll der Mensch eine Symbiose mit den Maschinen finden, aber die Führung nicht abgeben.

Bruno Witschi und Michèle Bongetta sind neue Mitglieder der Arbeitgeber Mittelthurgau. Bild: Martin Sinzig

Nach einem ruhigen Vereinsjahr mit nur einer Veranstaltung planen die Arbeitgeber Mittelthurgau für 2022 einen Anlass zum Thema Energieversorgung, einen Partneranlass sowie den traditionellen Behördenapéro. Neu in den Vorstand gewählt wurden Michèle Bongetta, Geschäftsführerin der Rehakliniken Zihlschlacht und Dussnang sowie Bruno Witschi, Standortleiter der Bischofszell Nahrungsmittel AG.