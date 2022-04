Wigoltingen Fest im Sattel: Museum Chürzi zeigt eine Veloausstellung mit Drahteseln aus dem 19. Jahrhundert bis heute Das Museum Chürzi eröffnete am Sonntag die sehenswerte Veloausstellung mit einigen seltenen Objekten. Zu bestaunen gibt es nebst historischen Fahrrädern auch eine Velolampe, die mit einer Kerze betrieben wurde oder ein modernes E-Bike.

Das älteste Velo in der Ausstellung stammt aus dem Jahr 1850. Bild: Manuela Olgiati

Vor 200 Jahren brach Karl von Drais mit dem ersten Velo zur Jungfernfahrt auf. Pedale hatte es noch keine, dafür einen bequemen Sattel. Dem Kultobjekt Velo hat das Museum Chürzi in Wigoltingen deshalb eine Ausstellung gewidmet. Seit Sonntag zeigt sich im Museumsraum die Vielfalt an fahrtüchtigen Zweirädern. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung eröffnete Museumspräsident Walter Niederer die Ausstellung «Velo» mit rund 20 Besucherinnen und Besuchern.

Es ist ein kleiner Ausschnitt an Velos, diese sind Leihgaben aus der Bevölkerung. Beim Betreten der Museumsräume steigt ein leichter Geruch einer Fahrradwerkstatt in die Nase. In einer Ausstellung zeigt der Museumsverein für Kultur und Geschichte verschiedene Velos aus früher Zeit bis heute. Das älteste Dreirad stammt aus dem Jahr 1850.

Kleine Vielfalt an Drahteseln

Ein Hochrad nachgebaut im Jahr 1950 schmückt augenfällig den Museumsraum. Auch manch ältere Modelle erfüllten einst ihre Zwecke. Dreizehn Leihgeber brachten ihr Sammelsurium an Velos vorbei. Sehr zur Freude des Museumspräsidenten sind einige Raritäten dabei. Ein altes Postvelo drehte früher Runden mit entsprechendem Gepäckträger, Fahrräder, die das Militär nutzte, sind zu bewundern genauso wie gepflegte und herausgeputzte Liebhaberobjekte.

Die Besucherinnen und Besucher bestaunen die Vielfalt an historischen Velos. Bild: Manuela Olgiati.

Die Bikestation Wigoltingen stellt nebst älteren Fahrgeräten ein neues E-Bike in die Ausstellung. So werden Vergleiche erlebbar gemacht. Einzelne Ersatzteile wie Schutzbleche dekorieren die Wand. Der Wigoltinger Gennaro Fallo brachte aus seinem Fundus zu Hause eine Velolampe mit Kerzenlicht mit, die nun in einer Vitrine zusammen mit weiteren Lichtobjekten zu bewundern ist.

Auch ein Solex, Kindervelos, Dreiräder und die Vorstufe eines Scooters sind beim Rundgang zu entdecken. Hinzu kommen themenbezogene Spielzeuge und Miniaturmodelle.