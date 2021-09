Wigoltingen Aufeinander hören: Coronapandemie als Herausforderung Rund 60 Personen besprachen bei der interreligiösen Bettagsfeier in Wigoltingen unterschiedliche religiöse Perspektiven auf die Pandemie und mögliche Lehren.

Die Teilnehmende hängten farbige Herze an ein weisses Segel. Bild: PD

Am Eidgenössischen Bettag, 19. September, lud der interreligiöse Arbeitskreis im Kanton Thurgau zu einer Feier in die Ahmadiyya Nur Moschee in Wigoltingen ein. Gut 60 Teilnehmenden hörten Texte vorgetragen von Vertretern aus den verschiedenen Religionen: Juden, Bahá’í, Muslime sunnitischer Provenienz sowie der Ahmadiyya-Bewegung, evangelische und katholische Christen. Sie reflektierten die Bedeutung der Pandemie und ihrer Bekämpfung aus den unterschiedlichen religiösen Perspektiven.

Mut für Änderung

Auf die Coronaherausforderung antworteten die Vortragenden mit ermutigenden Aussagen: mit Erzählungen, Ermahnungen und Gebeten. Die Pandemie kam als Herausforderung in den Blick, durch welche die Menschen auch etwas lernen könnten.

Hans Peter Niederhäuser, Koordinator der Bettagsfeier, hört der Rezitation zu von Faiz Khan, Imam der Ahmadiyya Nur Moschee. Bild: PD

Musikalische Begleitung bot die Klezmer-Musik der Klarinettistin Salome Etter und des Perkussionisten Andrea Zamengo. Zum Schluss schmückten die Beteiligten die weissen Segel eines Schiffes mit farbigen Herzen.

Zu Gast war die interreligiöse Bettagsgesellschaft bei der islamischen Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat. Imame stellten die Reformgemeinde mit einer Ausstellung vor und führten durch die Räume der Nur Moschee. Im Anschluss an die Feier wurden die Gäste mit einer pakistanischen Mahlzeit verköstigt. (red)