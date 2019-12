In Amriswil gab es Wienerli und Brot zum Abendmahl Gabriel Macedo überzog bei seiner ersten Gemeindeversammlung im Amt als Amriswiler Stadtpräsident. Das lag jedoch nicht an ihm.

Gabriel Macedo führt durch seine erste Gemeindeversammlung als Stadtpräsident. Neben ihm sitzen die Stadträte und Stadträtinnen Sandra Reinhart, Madeleine Rickenbach, Felix Würth, Erwin Tanner, Stadtschreiber Roland Huser, Daniela Di Nicola, Stefan Koster, Richard Hungerbühler und Stefan Mayer (v.l.n.r.). (Bild: Manuel Nagel)

Auch wenn zur rechten und linken von Gabriel Macedo nur je fünf und vier Personen sassen, so erinnerte der versammelte Amriswiler Stadtrat mit dem Stadtpräsidenten in der Mitte doch ein wenig an Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde «Das letzte Abendmahl».

Passend dazu gab es unmittelbar nach dem Ende der Gemeindeversammlung kurz vor zehn Uhr abends noch Wienerli mit Brot. Doch dieser späte Imbiss musste von den Stimmberechtigten verdient, weil erduldet werden.

Gabriel Macedo würdigt seinen Vorgänger Martin Salvisberg. (Bild: Manuel Nagel)

Stadtpräsident Gabriel Macedo blickte zuerst zurück auf Ereignisse im Jahr 2019, welche Amriswil bewegt haben. Dabei würdigte er auch zwei ehemalige Politiker, die vor ihm an der Spitze der Gemeinde standen: Zum einen seinen Vorgänger Martin Salvisberg, von dem er am 1. Juni eine gut funktionierende Gemeinde übernommen habe, zum andern den im September verstorbenen Ernst Bühler, zugleich Ehrenbürger der Stadt. «Ihm hat Amriswil viel zu verdanken», sagte Macedo. Er bat deshalb die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aufzustehen und während einer Schweigeminute zu Ehren des Verstorbenen kurz innezuhalten.

Budgetiert sind 302'900 Franken Verlust

bei 38'254'150 Franken Aufwand

Mit 211 anwesenden Personen fanden nicht ganz drei Prozent aller 7700 Stimmberechtigten den Weg zur Budgetversammlung ins Pentorama. Diese wurde von Macedo nach einer halben Stunde Rück- und Ausblick auf kommende Projekte um 20.29 Uhr offiziell eröffnet.

Der Stadtpräsident benötigte eine weitere Stunde, um das Budget im flotten Tempo vorzustellen und zur Abstimmung zu bringen. Wortmeldungen oder Fragen zum Budget gab es nicht eine einzige. Konsequenterweise genehmigten die Stimmbürger ohne Gegenstimme und Enthaltung das Budget und somit auch das Belassen des Steuerfusses auf 63 Prozent, sowie eine Reduktion des Feuerwehr-Steuerfusses.

Feuerwehrsteuern sinken um drei Prozent Mit der Genehmigung des Budgets 2020 reduzierten die Amriswiler Stimmbürger auch den Feuerwehr-Steuerfuss von bisher 20 auf 17 Prozent. «Das entlastet vor allem die Steuerzahler mit kleinem und mittlerem Einkommen», sagte Stadtpräsident Gabriel Macedo an der Gemeindeversammlung. Dies deshalb, weil die Ersatzabgabe gemäss Feuerschutzreglement mindestens 50 Franken beträgt, aber bei 500 Franken gedeckelt wird.

Die Dienstpflicht beginnt mit 20 Jahren und endet mit 52 Jahren. Zudem werden Personen von der Ersatzabgabe befreit, die 20 Jahre im Dienst der Feuerwehr Amriswil standen. Feuerwehrpflichtig sind auch Frauen sowie Ausländer, die somit ebenfalls eine Ersatzabgabe leisten müssen. (man)



Eine dritte halbe Stunde war eingeplant, in welcher die acht Stadträte in jeweils drei Minuten aus ihrem Ressort erzählen konnten. Doch aus den 24 Minuten wurde das Doppelte, weil sich nicht alle an die Vorgabe des Stadtpräsidenten hielten. Dieser meinte hinterher bloss lakonisch:

«Merke: Beim nächsten Mal eine Glocke mitnehmen.»

Anschliessend gab’s Wienerli mit Brot sowie Getränke – und einige blieben noch etwas länger als eine halbe Stunde hocken.