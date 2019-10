Nach erfolgreicher Premiere der Amriswiler Kulturnacht gibt es 2020 eine Wiederholung Nach 2018 soll es auch im kommenden Jahr eine Kulturnacht in Amriswil geben – die teilweise noch optimiert wird.

Hermann Hess (am Klavier) lud an der letztjährigen Kulturnacht zum Klassikkonzert zu sich nach Hause. (Bild: Reto Martin, 22. September 2018)

Die Idee stammt aus Amriswils deutscher Partnerstadt Radolfzell, die seit geraumer Zeit eine Kulturnacht veranstaltet, zuletzt erst gerade am 2. Oktober. Eine solche Nacht gab es vor einem Jahr auch in Amriswil. An 33 Standorten über das ganze Stadtgebiet verteilt konnte man an jenem Samstagabend Kultur erleben – ganz gleich ob Literatur, Musik, Kunst oder Kulinarik.

Nun steht fest: Die Kulturnacht soll es wieder geben, und zwar in einem Jahr, am Samstag, 19. September 2020, parallel zum Weltsuppenfestival Sopa im Pentorama.

«Wir haben uns für einen Zweijahrestakt entschieden, weil wir kein Überangebot hervorrufen möchten – und weil die Kulturnacht mit grossem Aufwand für die beteiligten Kulturschaffenden verbunden ist.»

erklärt Stadträtin Madeleine Rickenbach, die Vorsitzende des Ressorts Kultur ist. So findet die Kulturnacht beispielsweise alternierend zum Strassenfestival statt.

Der Kulturevent soll gleich aufgebaut sein wie im letzten Jahr. Damals gab es 33 Stationen, die auf irgendeine Art und Weise Kultur vermittelt haben; Künstlerinnen und Künstler, die ihre Ateliers geöffnet oder Kunst an verschiedenen Orten in der Stadt präsentiert haben.

Musikalisch reichte die Spannweite vom klassischen Hauskonzert bei Unternehmer Hermann Hess über eine «Stobete» auf dem Räuchlisberg bis hin zum Irish Folk im Irish Eyes Pub. Und auch die Kunst hatte mit Malern, Kunstglasern, Holzbildhauern oder Textilkünstlern einiges zu bieten – wobei an dieser Stelle längst nicht alle erwähnt sind, die zum Anlass beigetragen haben.

Mehr Verpflegung und Angebote für Kinder

Trotz viel Bewährtem aus dem vergangenen Jahr soll es 2020 einige Anpassungen geben, sagt Madeleine Rickenbach. So sei aufgrund von Rückmeldungen geplant, das Verpflegungsangebot auszubauen, obschon im Pentorama zeitgleich Suppe geschöpft wird. «Auch für Kinder möchten wir mehr Angebote schaffen.» Ideen teilnehmender Kulturschaffender stehe man offen gegenüber – ganz gleich, welchen Bereich sie betreffen. «Wir versuchen zwar, die Rahmenbedingungen zu optimieren; das eigentliche Angebot wird aber von den Kunstschaffenden gestaltet.»

Eine weitere Massnahme betrifft die Beschilderung. So soll der Weg zu den verschiedenen Standorten besser ersichtlich sein. Ergänzend wird aber auch 2020 ein Programmheft mit integriertem Plan auf dem Rundgang behilflich sein. Dort sind zudem verschiedene Programmpunkte, die zu bestimmten Zeiten stattfinden, angegeben.

«Wir möchten die einzelnen Programmpunkte besser koordinieren, sodass es Besuchern möglich sein wird, mehrere Darbietungen, Auftritte oder Konzerte zu besuchen.»

Gesucht sind nun Kulturschaffende, die an der Kulturnacht teilnehmen möchten – solche, die schon 2018 dabei waren, aber auch neue. Die Anmeldefrist läuft ab sofort. Einer zweiten gelungenen Amriswiler Kulturnacht dürfte demnach nichts mehr im Wege stehen, auch wenn bis dahin noch ein ganzes Jahr verstreichen wird. (red)