Wie weit ist der Abfallsack in der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus zu tragen? Bewohner des Weilers Freihirten fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen. Es geht um die Abfallentsorgung. Manuel Nagel

Von ihrem Wohnort, dem Weiler Freihirten, müssen Jakob Grunder und Daniel Egger den Abfallsack in den nächsten Unterflurcontainer nach Hauptwil bringen. Bild: Manuel Nagel

Jakob Grunder und Daniel Egger sind aufgebracht und fühlen sich von ihrer Gemeinde im Stich gelassen. Es geht um die elf neuen Unterflurcontainer auf dem ­Gebiet der Gemeinde Hauptwil- Gottshaus. Sieben stehen in Hauptwil, je zwei in St.Pelagiberg und in Wilen-Gottshaus.

«Ich bin nicht gegen die Unterflurcontainer.»

sagt Jakob Grunder gleich zu Beginn. Ihn stört etwas anderes: «Von einem Tag auf den anderen wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.» Am 29. September sei das Gemeindeblatt verteilt worden, in dem geschrieben stand, dass ab Oktober in den Weilern der Abfall nicht mehr eingesammelt werde. «Das wurde vorher nie so kommuniziert.» Die Informationspolitik, die von der Gemeinde betrieben wurde, sei «ein Ding der Unmöglichkeit».

Dem widerspricht Gemeindepräsident Matthias Gehring. Bereits im Mitteilungsblatt für den August habe man auf der ersten Seite darauf hingewiesen, im September erneut. Ausserdem sei auch auf der Website der Gemeinde sowie in der «Thurgauer Zeitung» am 15.August gestanden, dass ab Oktober die blauen Punkte, wo bisher die Abfallsäcke eingesammelt wurden, verschwinden würden.

250 Meter sind nur im Dorfzentrum realistisch

Grunders Nachbar Daniel Egger findet die Unterflurcontainer ebenfalls «eine gute Sache», wie er sagt. Jedoch vor allem in dicht besiedeltem Gebiet. Sowohl Egger wie auch Grunder sind sich bewusst, dass es in der weitläufigen Gemeinde mit ihren vielen Weilern unrealistisch ist, für jeden Einwohner einen Unterflurcontainer in Gehdistanz zu erstellen. Und diese Distanz ist ein weiterer Streitpunkt.

In der Botschaft vor der ­Gemeindeversammlung im ­Dezember 2017, in der über den Kredit für die Unterflurcontainer abgestimmt wurde, stand:

«Als zumutbare Distanz gelten 250 m vom Wohnort zum Unterflurcontainer.»

Gemeindepräsident Gehring räumt ein, dass der Text in der Botschaft nicht ganz präzise gewesen sei. «Dafür habe ich mich an der Versammlung auch entschuldigt.» Die 250 Meter würden für das Dorfzentrum gelten, aber das sei an der Gemeindeversammlung so erklärt worden, bevor der Kredit mit keiner Gegenstimme angenommen wurde.

Vom Weiler Freihirten, wo Grunder und Egger wohnen, sind es rund 800 Meter bis zum nächsten UFC-Standort Weiherwald. Von der Gemeinde hätten sie gehört, man solle sich doch zusammentun und einen 800-Liter-Container besorgen.

Abfall bei blauen Punkten wird nicht mehr abgeholt

«Ich finde, das ist nicht unsere Angelegenheit, so einen Industriecontainer anzuschaffen», sagt Grunder. Da müsse doch die Gemeinde die Freihirter zu einem Gespräch einladen, um eine Lösung zu finden.

Daniel Egger ärgert sich vor allem, dass der Dienst am Bürger nun einfach beendet sei. Die Gemeinde oder das KVA, das den Abfall abholt, müsse so eine Containeranschaffung anreissen. Aber sicher nicht die Bürger. Die Abfallsäcke mit dem Auto nach Hauptwil zu fahren, kommt für die Freihirter nicht in Frage.

«Teilweise seicht es aus den Säcken unten raus, wenn man etwas Nasses drin hat.»

erklärt Grunder. Einem 800-Liter Container stünde er deshalb positiv gegenüber.

Jedenfalls brauche es Lösungen für die ­abgelegenen Orte, gerade auch für ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuss seien. Auch aus dem Rebrain-Quartier habe er Rückmeldungen erhalten, dass man zu weit laufen müsse. Grunder möchte, dass man nochmals darüber diskutiert und bis Ende Jahr alles beim ­Alten lässt.

Gehring beschwichtigt. Wer Probleme habe, den Abfall zur Sammelstelle zu bringen, solle sich an die Gemeinde wenden. Man finde sicher eine Lösung. Ausserdem bespreche der Gemeinderat an der Sitzung vom 23. Oktober das Thema nochmals. Klar sei aber, dass ab kommendem Mittwoch die Abfallsäcke bei den blauen Punkten nicht mehr abgeholt würden.