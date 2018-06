Wie vor vier Jahren: Beeler/Krattiger triumphieren in Olten Das Schweizer Nationalteam Nico Beeler/Marco Krattiger gewinnt das Turnier der Coop Beachtour in Olten. Es ist für den Amriswiler Krattiger und den Joner Beeler etwas Besonderes. Timm Bütikofer

Der Amriswiler Marco Krattiger (vorne) und Nico Beeler spielen an der Beachtour in Olten auf konstant hohem Niveau. (Bild: Coop Beachtour/PD)

Der Sieg in Olten am Turnier der höchsten nationalen Serie ist für Nico Beeler und Marco Krattiger etwas Besonderes: Gleichenorts triumphierten der Joner und der Amriswiler vor vier Jahren zum ersten Mal gemeinsam. Nun gelang ihnen erneut der Turniersieg. Beeler/Krattiger waren als topgesetztes Team in das Turnier gestiegen und wussten mit der Favoritenrolle gut umzugehen. Dank eines 21:18, 21:16-Siegs gegen Jonas Kissling/Jonas Stadelmann, das als Nummer acht gesetzte Schweizer Duo, sowie dank eines 21:13, 21:18-Erfolgs gegen Simon Hagenbuch/Quentin Métral, die als Nummer vier gesetzten Schweizer, qualifizierten sich Beeler/Krattiger direkt für den Halbfinal.

Deutlicher Finalsieg gegen Gerson/Heidrich

Auch im Halbfinal wussten die zwei Ostschweizer zu überzeugen, besiegten sie doch das als Nummer sechs gesetzte Schweizer Duo Fabio Berta/Raphael Licka mit 21:16, 21:15 deutlich. Berta/Licka trumpften in Olten gross auf überraschten mit einem Auftaktsieg gegen das italienische Spitzenteam Adrian Carambula/Gabriele Pasquale. Im Final kam es für Beeler/Krattiger zum Prestigeduell gegen die Schweizer Nummer zwei, Mirco Gerson/Adrian Heidrich. Nach der Niederlage in Luzern gelang es Beeler/Krattiger ihre Kontrahenten zu besiegen. Mit einem 21:14, 21:16 sicherten sich Beeler/Krattiger den Turniersieg ohne Satzverlust. Die nächste Station der Beachtour ist vom 7. bis 10. Juni in Locarno. Auch dort werden Beeler/Krattiger dabei sein.

An der EM im Juli gegen die Titelverteidiger

Kürzlich wurden die Gruppen für die EM vom 15. bis 22. Juli in den Niederladen ausgelost. Beeler/Krattiger treffen dort auf die italienischen Titelverteidiger Daniele Lupo/Paolo Nicolai, die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner sowie die Serben Stefan Basta/Lazar Kolaric.