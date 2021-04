WIDERSTAND «Wir lassen uns die Post nicht klauen»: Die Wut der Tägerwiler entlädt sich bei der Petitions-Übergabe Die Poststelle an der Bahnhofstrasse wird am 14. Juni geschlossen, die meisten Dienstleistungen danach in der Migros angeboten. Diesen Entscheid will ein Komitee nicht hinnehmen und sammelte dafür 1567 Protest-Unterschriften.

EVP-Präsident Thomas Schäfli übergibt die Box mit den Unterschriften den Vertretern der Post. Und gibt ihnen auch noch Worte des Unverständnisses mit auf den Weg. (Bild: Donato Caspari)

«Üsi Post bliebt do!»

Kreative Schilder hatten sie gebastelt und zur Kundgebung mitgebracht. Rund zwei Dutzend Personen fanden sich am Mittwoch zur Mittagszeit vor der Tägerwiler Poststelle ein. Wut im Bauch brachten sie mit, über deren angekündigte Schliessung. Ihr Wortführer, Thomas Schäfli in knallrotem Anzug und mit Tägerwiler Krawatte gewandet, hatte zudem eine Schachtel mit 1567 Unterschriften dabei. Welche er mit markigen Worten den vier Vertretern der Schweizerischen Post übergab. Schäfli sagte:

«Wir sind empört, dass wir davon aus der Zeitung erfahren mussten.»

Ein wachsendes Dorf wie Tägerwilen mit rund 5000 Einwohnern brauche doch eine eigene Poststelle. «Wir konnten es nicht fassen, dass der Standort aufgehoben werden soll.» Also machte sich die EVP, welche von Schäfli präsidiert wird, gemeinsam mit der CVP auf, eine Petition zu lancieren. Auf 500 Unterstützer hatte man ursprünglich gehofft. «Aber es zeigte sich rasch, wie sehr unsere Post hier und auch in Wäldi, Triboltingen, Gottlieben, Alterswilen und bis nach Konstanz, von den Leuten geschätzt wird.»

Die Post am Dorfrand

Mit der angekündigten «Post-Theke» in der Migros, ganz im Osten Tägerwilens, ist man als Ersatz ganz und gar nicht zufrieden. Eine Frau betonte, das Werbebanner vor dem Eingang sei ein Witz: Da werde von der «Post um die Ecke» geredet, aber man erhalte ja gerade eine Post am Rand. Schäfli redete sich in Rage:

Thomas Schläfli war richtig wütend. (Bild: Donato Caspari)

«Das ist nicht mehr die DNA der Post, der starke Service Public, den Bundesrätin Sommaruga kürzlich noch gestärkt sehen wollte.»

Und man rücke nicht von der Forderung ab, auch wenn schon gesagt wurde, man können nicht mehr darüber reden. «Man hat erst verloren, wenn man aufgibt», sagte CVP-Präsident Bruno Schlauri.

Gemeinderat hat Verständnis für die Post

Konkret will das Petitionskomitee die Gemeinde Tägerwilen und allenfalls auch umliegende Gemeinden motivieren, eine Beschwerde bei der Eidgenössischen Postkommission einzureichen. Für Private sei dies leider nicht möglich. Allerdings zeigte sich der Tägerwiler Gemeinderat bislang eher verständnisvoll gegenüber den Umbauplänen der Post, sehr zum Unbill der Petitionäre. Auch war am Mittwoch kein Vertreter aus dem nahen Gemeindehaus erschienen. Bruno Schlauri sagte:

«Das Rathaus hat uns bislang bescheiden unterstützt, wenn nicht eher sogar das Gegenteil.»

Post-Vertreter blieben professionell

Bruno Horat, Gebietsleiter Schaffhausen-Thurgau bei der Post nimmt von Thomas Schäfli die Unterschriften entgegen. (Bild: Donato Caspari)

Die Post hatte am Mittwoch insgesamt vier Vertreter nach Tägerwilen geschickt und den Tag eigentlich als Informationsangebot für ihre Kunden geplant. Bis am Mittag habe kein sehr reger Betrieb geherrscht auf der Poststelle, berichtete Kommunikationsspezialist Thomas Schifferle. Sie hätten aber doch einige Fragen zum künftigen Angebot beantworten können. Die Petition und die Vorwürfe nahmen das Team um die Mittagszeit dann mit professioneller Freundlichkeit entgegen. Schifferle sagte:

«Wir sind beeindruckt vom Engagement von Bevölkerung und Politik für das Postangebot in Tägerwilen.»

Man werte das auch als Wertschätzung für die Mitarbeitenden in der Filiale. Auch das Dialogangebot mit dem Petitionskomitee nahmen die Post-Vertreter wahr. Einig wurde man sich in der Diskussion aber erwartungsgemäss nicht. Der wirtschaftliche Druck und das sich ändernde Kundenverhalten zwinge die Post zu Anpassungen in ihrem Netz. Man betonte aber auch das umfassende Angebot des künftigen Partnerangebots in der Migros als guten Ersatz für die Poststelle.

Kommunikationsspezialist Thomas Schifferle argumentiert (2. von rechts) für die Schweizerische Post. (Bild: Donato Caspari)

Keine Mitarbeiter werden entlassen

Klar ist, dass die Post nicht mehr auf ihre Pläne zurückkommen wird. Schifferle sagte auf Nachfrage dieser Zeitung:

«Der Entscheid ist gefallen. Am 14. Juni wird die Änderung passieren.»

Man legt zudem Wert auf die Feststellung, dass entgegen anders lautender Gerüchte, für alle Mitarbeitenden in der Poststelle Tägerwilen eine Anschlusslösung gefunden werden konnte. «Alle haben ein Stellenangebot der Post in der Region erhalten und es auch angenommen.»