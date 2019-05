Widerstand gegen geplante Entlastungsstrasse in Bischofszell

Mit der Konsultativabstimmung vom 19. Mai möchte der Stadtrat die Stimmbürger zu einem Grundsatzentscheid veranlassen. Er stellt zwei Fragen: «1. Wollen Sie, dass längerfristig ein Korridor für eine Stadtentlastungsstrasse der Varianten ZO1 im Osten oder DZW1 im Westen gesichert wird? 2. Welche Variante wird bevorzugt? (ZO1 im Osten oder DZW1 im Westen).

Variante ZO1 (Kosten: 78 Mio. Franken): Der Zentrumstunnel Ost ist eine möglichst direkte östliche Umfahrung der Altstadt. Sie beginnt im Norden an der Amriswilerstrassse, führt über das Gelände Bruggwiesen, eine neue Sitterbrücke bis zur Hangkante und in einem Tunnel unter dem Bitziquartier in die Espenstrasse und von dort in die Steigstrasse. Eine Untervariante würde vom Kreisel Schiff entlang der Tennisplätze bis zur Hangkante und dort in den gleichen Tunnel geführt.

Variante DZW1 (71 Mio. Franken): Die Variante Dispers Zentrum West 1 umfährt das Stadtgebiet westlich. Sie beginnt im Norden am Knoten «Drei Eidgenossen» und führt über eine neue Sitterbrücke zur Fabrikstrasse, verläuft auf dieser bis zur Thurbruggstrasse und führt der Hangkante folgend zur Niederbürerstrasse. In Richtung Stadt mündet die Niederbürerstrasse in einen Kreisel Post-/Türkei-/Schützengütlistrasse und nutzt eine neue Bahnunterführung zur Schützengütlistrasse. Im Bereich Bergstrasse mündet sie in die Steigstrasse. Der Bahnübergang Steigstrasse wird geschlossen. (st)