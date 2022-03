Wertbühl Der Frühlingsmarkt kehrt mit doppeltem Programm zurück Am Samstag und Sonntag findet in Wertbühl der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Zum ersten Mal läuft der Betrieb an dieser elften Ausgabe nun während zweier Tage mit über 90 Ständen.

Im Jahr 2019 fand die zehnte und bislang letzte Ausgabe des Frühlingsmarkts in Wertbühl statt. Bild: Andrea Tina Stalder (April 2019)

Am Frühlingsmarkt Wertbühl finden Interessierte Kunsthandwerk, lokale Spezialitäten, Geschenke für Ostern und vieles mehr. Der Markt hat im Verlaufe des vergangenen Jahrzehnts immer mehr an Beliebtheit gewonnen und so waren es bei der zehnten Ausgabe im Jahr 2019 fast 1000 Besucherinnen und Besucher, die entlang der 90 Stände flaniert sind. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steht dieses Wochenende nun die elfte Ausgabe an – und das Markttreiben dauert erstmals zwei Tage lang. «Wir hatten dieses Jahr sehr viele Anfragen», sagt Mitorganisatorin Denise Tobler.

Denise Tobler, OK-Mitglied Frühlingsmarkt Wertbühl. Bild: PD

«Wegen des grossen Interesses und da wir den Markt zwei Jahre lang nicht durchführen konnten, versuchen wir es nun erstmals mit einem zweitägigen Markt.»

Mehr als die 90 Stände hätten entlang der Strasse vor der Kirche Wertbühl gar nicht Platz, weshalb eine Vergrösserung des Marktgeländes keine Option gewesen sei. «An beiden Tagen sind nun 90 Stände besetzt. Viele Aussteller kommen an beiden Tagen, aber einzelne auch nur an einem der beiden. Es kommen also insgesamt über 90 Aussteller.»

Schmökern am Frühlingsmarkt. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch ein Grund für die zeitliche Verdoppelung der Marktdauer sei zu beginn der Planung die Pandemie gewesen. «Damals konnten wir noch nicht abschätzen, ob wir zwischen den Ständen wegen Corona mehr Abstand einplanen müssen», sagt Tobler. Auch wenn dies nun nicht der Fall sei, bleibe es beim zweitägigen Event.

Die Kirche präsentiert eine Ausstellung

Auch in der katholischen Kirche in Wertbühl sind die Tore während der beiden Tage weit geöffnet. «Wir möchten am Frühlingsmarkt mit unseren Angeboten die Menschen auf vielseitige Art ansprechen und allfällige Hemmschwellen zur Kirche abbauen», schreibt Seelsorgemitarbeiterin Andrea Bissegger in einer Mitteilung. «Wir stellen eine kleine Ausstellung zum Thema ‹Glauben sichtbar machen – Kunst in der Kirche› auf die Beine, bei welcher wir Menschen aus unserer Region ihre Werke präsentieren lassen.»

Kurzkonzerte in der Kirche Auch ein musikalisches Programm bietet die Kirche an diesem Wochenende. «Wir haben Kurzkonzerte in der Kirche organisiert», schreibt Andrea Bissegger. Am Samstag tritt der Gemischte Chor Mettlen auf und am Sonntag die Sängerrunde am Nollen. Die Kurzkonzerte finden jeweils um 11.30 und 13 Uhr statt. Die Kollekte kommt dem Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten zugute.

Die katholische Kirche Wertbühl. Bild: Barbara Hettich

So werde unter anderem die Schönholzerswilerin Denise Halter Stoffbilder zu Themen aus der Bibel und die Remensbergerin Ursi Müller moderne Bilder von Menschen und Gesichtern zeigen. Bis am Donnerstag können sich auch noch Personen bei Andrea Bissegger melden, wenn sie ihre Werke an der Ausstellung zeigen wollen, seien dies Zeichnungen, Fotos oder Gipsfiguren. Ebenfalls wird die Fahne der 150-Jahr-Feier der Landeskirchen Thurgau wieder aufgestellt sowie auf die im Kirchenraum vorhandenen Kunstwerke hingewiesen. Auch die Religionsschülerinnen und -schüler zeigen ihre Arbeiten an der Ausstellung. Dazu betreibt das Team des Herbstlagers 2022 eine kleine Festwirtschaft im Pfarreiheim.

Festwirtschaft trotzt dem schlechten Wetter

Nebst den vielen Ständen und den Beiträgen der Kirche gibt es am Frühlingsmarkt Wertbühl auch eine Festwirtschaft. «Am Samstag wirten der Turnverein und die Damenriege Mettlen, am Sonntag dann die Männerriege und die Damenriege. Zudem servieren die Landfrauen dann Kaffee und Kuchen», sagt Denise Tobler.

Auch wenn die Wetterprognosen wenig Frühlingshaftes an diesem Wochenende versprechen, bleiben die Organisatorinnen optimistisch. «Die Leute müssen sich nur richtig anziehen, dann wird es trotz allem ein schöner Markt. Nur wenn es Sturm gäbe, müssten wir den Markt absagen.» Das Markttreiben findet an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.