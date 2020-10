Nachruf: Willi Bartholdi prägte als Ortsvorsteher und Gemeindeammann in Märwil und Affeltrangen die Geschicke der Gemeinden Am 8. September verstarb Willi Bartholdi. Der Nachruf zeigt, wie stark er die Region mit seinem vielseitigem Engagement prägte.

Willi Bartholdi Bild: PD

Willi Bartholdi verbrachte die ersten Lebensjahre zusammen mit seinen Eltern und zwei Geschwistern auf einem Bauernhof in Märwil. Nach der Schulzeit in Märwil und Affeltrangen absolvierte der junge Willi eine kaufmännische Lehre in der damaligen Mosterei Märwil. Seine gestalterischen Fähigkeiten machten Willi schon sehr früh zum Werbefachmann. Er war nicht nur ein guter Kaufmann sondern auch ein technisch interessierter jungen Mann, der sich schon damals für das kommende Computer-Zeitalter interessierte.

Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Fa. Bischof in Wil war Willi Bartholdi in vielen Schulhäusern des Thurgaus ein gern gesehener Berater und Verkäufer von Lehrmitteln vielen Lehrerinnen und Lehrern in der Ostschweiz bekannt. Zusammen mit seiner Gattin Theres und den beiden Kindern Cornelia und Christoph verbrachte Willi Bartholdi viele glückliche und schöne Jahre in Märwil.

1986 wurde Willi Bartholdi zum Ortsvorsteher der damaligen Ortsgemeinde Märwil gewählt. Nach 15 Jahren als Protokollschreiber kannte er den Betrieb einer nebenamtlich geführten Gemeinde bestens. Neben seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher war Willi Bartholdi gleichzeitig 16 Jahre Präsident der Schulgemeinde Märwil und 16 Jahre Kirchenvorsteher der Kirchgemeinde Tobel.

Gemeindeammann und Ortsvorsteher

Nach seiner Wahl zum Gemeindeammann 1987 war er Ortsvorsteher von Märwil und Gemeindeammann der Munizipal Gemeinde Affeltrangen bis zur Gründung der neuen Politischen Gemeinde Affeltrangen am 10. Januar 1995.

Sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit erfüllte Willi Bartholdi mit Freude und Stolz, durfte er doch seinem Schwiegersohn Jakob Stark zur Wahl in den Ständerat gratulieren. Mit der ARA Lauchetal-Murgtal in Matzingen war Willi Bartholdi besonders verbunden. Er wurde 1987 in die Betriebskommission und zugleich zum Präsidenten gewählt. Während seiner 20-jährigen Präsidentschaft konnten bedeutende Ausbau- und Erweiterungsprojekte realisiert werden. Sein Rücktritt erfolgte 2007.

Seit der Gründung des Gemeindeammänner-Männerchores des Kantons Thurgau war Willi ein eifriger Sänger und nach den Proben ein guter Debattierer. Er liebte auch die teils heftig geführten Diskussionen über das politische Geschehen in der Welt, der Schweiz und im Kanton Thurgau, daran nahm er rege teil. Seine letzten Tage verbrachte Willi Bartholdi in Weinfelden und Bussnang von wo er am 8. September 2020 zu seiner letzten grossen Reise aufbrach.