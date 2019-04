Wer in Kreuzlingen sauberen Strom bezieht, kann günstiger ein E-Bike mieten Die Technischen Betriebe Kreuzlingen, die Tour de Suisse AG und Rent a Bike spannen zusammen.

Reto Meyer, Tour de Suisse, Stefan Maissen, Rent a Bike und Stadtrat Thomas Beringer präsentieren die neuen Chrüzlinger Miet-E-Bikes. (Bild: PD)

(red) Die Technischen Betriebe Kreuzlingen (TBK) engagieren sich für weniger CO2-Emissionen. Dazu gehört das Angebot an erneuerbaren Energien, wie Strom aus Schweizer Wasserkraft oder Thurgauer Naturstrom. Nun unterstützen die TBK ihre Kunden, die erneuerbare Energie beziehen, mit einem Miet-E-Bike. So könnten diese noch CO2-sparender unterwegs sein, heisst es in einer Mitteilung. Exklusiv für diese Kunden gibt es das «Chrüzlinger Miet-E-Bike» zu einem reduzierten Mietpreis über sechs oder zwölf Monate.

Die Miet-E-Bikes kommen direkt aus Kreuzlingen. Die Tour de Suisse Rad AG, der Miet-Spezialist Rent a Bike und die Technischen Betriebe spannen für die Kreuzlinger TBK-Kunden zusammen. Zu jeder Bestellung eines Chrüzlinger Miet-E-Bikes schenken ihnen die Technischen Betriebe einen trendigen Gepäckkorb «Racktime me» im Wert von 69 Franken. Die Miet-E-Bikes können ab heute Donnerstag, 11. April, über die Website der Technischen Betriebe Kreuzlingen bestellt werden, heisst es. Die Abholung erfolgt bei Rent a Bike am Standort der Tour de Suisse an der Seetalstrasse 31 oder bei Velo Rüegger an der Löwenstrasse 28. (red) Infos: www.tbkreuzlingen.ch.